Президент Казахстана обошел российский Давос

АСТАНА (Рейтер) — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участие в ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Россия, на следующей неделе, заявило правительство Казахстана в пятницу после того, как он отказался придерживаться линии Кремля в отношении вторжения России в Украину в прошлом году. . Это произошло.
Правительство Казахстана заявило, что только два официальных лица будут представлять центральноазиатскую страну на форуме этого года.
До завоевания Украины Россия регулярно принимала на форуме мировых лидеров и бизнес-гигантов, но теперь западные официальные лица и бизнесмены избегают его.В прошлом году Токаев привлек к себе всеобщее внимание, отвергнув заявления Кремля об Украине.
Выступая на одной сцене с президентом России Путиным, который также выступит на форуме в этом году, Токаев сказал тогда, что Казахстан не признает независимость пророссийских государств на востоке Украины или в других бывших советских республиках.
Его комментарии вызвали удивление, потому что Казахстан, который имеет самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу с Россией, на протяжении десятилетий был членом возглавляемых Москвой блоков безопасности и торговли, называя Россию своим стратегическим партнером.
На вопрос, кто примет участие в конференции в этом году, пресс-секретарь правительства Казахстана ответила, что в ней примут участие только заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Заксиликов.
В офисе Токаева отказались комментировать причины его отсутствия.
В прошлом месяце Российское информационное агентство сообщило, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва по приглашению Путина заявил, что не сможет посетить форум в этом году. Российские СМИ не сообщали о планах участия каких-либо других мировых лидеров.
Форум проводится в Санкт-Петербурге, бывшей имперской столице Российской империи, с 1997 года, и российские официальные лица называют его ответом Москвы на ежегодный Всемирный экономический форум, проходящий в Давосе, Швейцария.
(Репортаж Тамары Фолл). Автор Олжас Ауезов; Монтаж Марк Генрих
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