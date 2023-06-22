Президент Китая распорядился провести кампанию по обеспечению безопасности после взрыва в барбекю-ресторане, в результате которого погиб 31 человек.

Гонконг (AFP) – В четверг президент Китая распорядился провести национальную кампанию по обеспечению безопасности после мощного взрыва газа для приготовления пищи в ресторане барбекю на северо-западе страны накануне длинных выходных, в результате которого погиб 31 человек и еще семеро получили ранения.

Взрыв произошел в ресторане около 20:40 в среду на оживленной улице в Иньчуане, столице мусульманского автономного района Нинся, где люди собрались перед фестивалем лодок-драконов. Об этом сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Новостной онлайн-сайт The Paper со ссылкой на сотрудника поисково-спасательной группы сообщил, что в результате взрыва многие люди потеряли сознание, и их необходимо вывести из магазина. Там добавили, что среди пострадавших были пожилые люди и старшеклассники.

По сообщению Синьхуа, за час до взрыва сотрудники заметили запах газа для приготовления пищи и обнаружили, что клапан бензобака сломан. Взрыв произошел, когда сотрудник менял клапан.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к оказанию срочной медицинской помощи пострадавшим и комплексной реформе системы безопасности раненых Синьхуа сказал после взрыва. Он призвал приложить усилия, чтобы быстро установить причину аварии и привлечь людей к ответственности в соответствии с законом.

Си Цзиньпин также сказал, что все соответствующие регионы и ведомства должны заняться «всеми видами скрытых опасностей и опасностей» и начать кампании по обеспечению безопасности на рабочем месте.

Власти арестовали девять человек, включая владельца ресторана, акционеров и сотрудников. Их активы также были заморожены, сообщает Синьхуа.

Газета сообщила, что взрыв произошел в ресторане Fuyang BBQ Restaurant, сети ресторанов в Иньчуане, известной своими шашлыками на гриле и жареными блюдами. Двухэтажный ресторан вмещает 20 человек на первом этаже и предлагает частные обеденные залы на втором этаже, где клиенты могут также петь караоке.

На видео в социальной сети Douyin видно, как спасатели на лестницах пытаются добраться до пострадавших на втором этаже. Люди с легкими травмами ждали помощи на обочине дороги. На других видео видно как минимум шесть пожарных машин на месте происшествия и несколько зрителей плачут.

Сотрудник клиники неотложной помощи в больнице общего профиля Медицинского университета Нинся подтвердил, что некоторые пострадавшие проходят там лечение, но отказался предоставить дополнительную информацию.

Газета процитировала женщину, названную только по фамилии Чен, которая сказала, что она находилась примерно в 50 метрах (160 футов) от ресторана, когда услышала взрыв. Она описала, как увидела, как из ресторана вышли два официанта, один из которых сразу же потерял сознание, в то время как густой дым и сильный запах газа для приготовления пищи пропитали всю территорию.

Министерство по чрезвычайным ситуациям центрального правительства сообщило в социальных сетях, что поисково-спасательные работы в ресторане были завершены рано утром в четверг, и следователи работают над установлением причины взрыва.

Праздник лодок-драконов — это праздник, посвященный поеданию рисовых клецок и гонкам на лодках, которыми управляет команда гребцов. В то время как большинство населения Иньчуаня составляют китайцы хань, треть составляют люди хуэй или китайские мусульмане.

Промышленные аварии такого рода происходят в Китае регулярно и обычно объясняются плохим контролем со стороны правительства, коррупцией и мерами по сокращению расходов со стороны работодателей, а также отсутствием обучения сотрудников технике безопасности.

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва на китайском нефтехимическом заводе, еще трое погибли в результате крушения вертолета во время празднования Дня труда в Китае.

В феврале 53 горняка погибли в результате обрушения угольной шахты. В северном районе Внутренней Монголии, что привело к многочисленным арестам, четыре человека были арестованы из-за пожара в промышленно-торговой компании в центральном Китае в ноябре, в результате которого погибли 38 человек.

Центральное правительство обязалось принять более строгие меры безопасности после взрыва в 2015 году на складе химикатов в северном портовом городе Тяньцзинь, в результате которого погибли 173 человека, в основном пожарные и полицейские. При этом ряд местных чиновников были обвинены в получении взяток за игнорирование нарушений техники безопасности.

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В этом отчете участвовал продюсер AP Video Бенни Ван из Бангкока.