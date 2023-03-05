Президент Кубы встретился с генеральным директором «Роснефти» из-за нехватки топлива

ГАВАНА (Рейтер) — Исполнительный директор нефтяного гиганта «Роснефть» встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем поздно вечером в субботу, заявил президент острова Русский Игорь Сечин на фоне острой нехватки топлива, которая привела к временному закрытию заправочных станций и очередям на топливо в течение нескольких часов. .

Сечин сказал Диас-Канелю, что, когда речь заходит о вопросах, связанных с Кубой, «Путин курирует их напрямую и лично», говорится в заявлении офиса Диас-Канеля, опубликованном в Twitter.

Многочисленные твиты на аккаунте кубинского президента подтвердили хорошие отношения между двумя странами, но не уточнили причину визита главы государственной нефтяной компании.

Планируется, что Сечин отправится в Венесуэлу на празднование 10-й годовщины смерти бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса, близкого союзника Кубы и России.

Государственные СМИ Кубы сообщили, что бывший кубинский лидер Рауль Кастро также приехал в Каракас, чтобы принять участие в мероприятии.

Управляемая коммунистами Куба переживает худший экономический кризис за последние десятилетия, ее производство резко упало из-за пандемии коронавируса, санкций США и неэффективной экономики с централизованным планированием, которая с трудом справляется с вызовами.

Длинные очереди за едой, топливом и лекарствами опустошили остров и способствовали исходу кубинцев в прошлом году, многие из которых направились на север, в Соединенные Штаты.

В феврале Россия предоставила Кубе «чрезвычайное» пожертвование в размере 25 000 тонн пшеницы для борьбы с нехваткой пшеницы на острове, что стало вторым таким подарком за год и свидетельством углубления связей между двумя давними союзниками.

Россия, которая пострадала от западных санкций из-за конфликта на Украине, стремится укрепить политические и экономические связи с другими странами, выступающими против того, что она называет гегемонией США.

Куба находится под экономическим эмбарго США с 1962 года, после коммунистической революции во главе с бывшим лидером Фиделем Кастро.

(Репортаж Дэйва Шервуда из Гаваны). Под редакцией Александра Смита

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