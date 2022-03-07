Президент Литвы Блинкен предупредил, что Путин не остановится на Украине

ВИЛЬНЮС (Рейтер) — Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник предупредил высокопоставленного дипломата Вашингтона Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию против Украины приведет к глобальному конфликту.

Обращаясь к госсекретарю США в начале своего турне по странам Балтии, Носида сказал, что российский лидер Владимир Путин «не остановится на Украине» и что мир обязан помогать украинцам «всеми доступными средствами».

«Я действительно имею в виду во что бы то ни стало, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор за нами».

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Член НАТО Литва направила Украине военную помощь и приняла небольшое количество украинских беженцев с начала российского вторжения 24 февраля. Подробнее

Блинкен планирует посетить соседние Латвию и Эстонию в понедельник и вторник.

Беларусь, которая граничит с Литвой и Латвией, позволила России начать наступление со своей территории после размещения там своих войск на несколько недель под видом совместных военных учений.

Блинкен встретился с Науседа до его переговоров с министром иностранных дел и премьер-министром Литвы.

Высокопоставленный американский дипломат ранее заявил сотрудникам посольства США в Вильнюсе, что российское вторжение в Украину бросило вызов основным принципам, призванным поддерживать мир между народами.

«Важно, чтобы люди понимали, что на самом деле поставлено на карту, и это выходит за пределы Украины, даже стран Балтии, даже Европы», — сказал Блинкен.

Некоторые дипломаты, прикомандированные к посольству США в Беларуси, также находятся в Вильнюсе после того, как на прошлой неделе миссия была закрыта из соображений безопасности.

В прошлом году Беларусь отстранила посла Джули Фишер от занимаемой должности и попросила Вашингтон сократить штат посольства в ответ на санкции США после того, как белорусский лидер Александр Лукашенко подавил протесты в 2020 году.

Представляя Блинкена, Фишер сказал, что американские дипломаты в Минске приветствовали семьи политических заключенных в своих домах, чтобы продемонстрировать поддержку США.

«К сожалению, (белорусский) режим неустанно пишет новые главы авторитарной пьесы», — сказал Фишер. Она упомянула о том, как в прошлом году Беларусь вынудила пассажирский самолет приземлиться, чтобы он мог арестовать противника и спланировать кризис с беженцами на границе с Польшей, а также о своей поддержке российского вторжения.

По словам политиков, страны НАТО усилили свое присутствие в странах Балтии в последние недели, и в пути находятся дополнительные войска и техника. Подробнее

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(Отчетность Саймона Льюиса; дополнительная отчетность Андриоса Сетаса; редактирование Терье Солсвика и Томаша Яновски)

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