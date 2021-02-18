Президент Литвы: санкций России пока недостаточно | Новости | Д.В.

Президент Литвы Джаннос Назарет предупредил, что новые адресные санкции ЕС против Кремля могут повлиять на российское руководство.

Комментарии Нусседы прозвучали в то время, когда министры иностранных дел ЕС стремятся выработать соглашение о мерах против Москвы после вынесения приговора недовольному Алексею Навальному. По его словам, роли России в конфликте на Украине и санкций в отношении лагеря в связи с аннексией Крыма более недостаточно.

«Санкции, введенные в отношении России в 2014 году, оказали влияние на российскую экономику, и они были болезненными», – сказал он. «Это может быть причиной недавней эскалации напряженности между российскими официальными лицами из-за отношений между ЕС и Россией. Санкции оказывают влияние, но их далеко не достаточно».

Наус Седа объяснил, что трудно принять единый подход к размеру и разным национальным точкам зрения ЕС.

«Было бы странно, если бы у всех членов ЕС был совершенно равный подход к России, потому что у нас другой опыт, потому что наши традиции и исторические отношения с Россией разные».

«И, конечно, соседство – мы находимся в непосредственной близости от России. [sic], А некоторые страны находятся далеко. В этой ситуации очень сложно найти, как я это называю, общий классификатор политики. “

Демонстрации с призывом к освобождению Налнея прошли и в Вильнюсе.

Он думал, что можно будет найти общее дело, если другие страны смогут увидеть угрозу, которую Россия представляет для своих соседей.

«Если мы приложим дополнительные усилия, когда возникнут определенные обстоятельства и все увидят в России угрозу, поведение России будет очень опасным для соседних стран и региона – в этой ситуации можно будет найти решение и при необходимости наложить санкции».

Навседа сказал, что санкции должны быть нацелены на лиц и компании, которые влияют на правительство России. По его словам, примером является проект газопровода «Северный поток – 2» для поставки газа из России в Германию.

«Нам необходимо включить в этот диапазон проект« Северный поток-2 », потому что это будет болезненно для российского режима», – сказал президент. Однако Наус Ста сказал, что это решение было принято в Германии, и что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже в основном завершено.

«Мы понимаем, что этот проект находится в стадии реализации и, конечно, не так просто принимать окончательные решения по этому поводу», – сказал он.