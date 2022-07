Президент Локарнского фестиваля Джиона А. Наззаро о своем составе

Итальянский критик Гиона А. «Скоростной поезд» Дэвида Лейтча «Атомная блондинка» был показан на 8000-местной открытой площади Пьяцца Гранде.

Пенистый американский боевик — это именно то умное развлечение, которое Наззаро известен программированием в этом храме европейского независимого кино, наряду с менее бюджетными названиями с немного большей привлекательностью.

Как всегда, отбор для Локарно представляет собой смесь потенциальных открытий от новичков и работы известных режиссеров, в том числе таких мастеров, как россиянин Александр Сокуров, который, как ожидается, отправится в путешествие, чтобы представить свою новую работу «Сказки» на конкурсе. Назароте говорить с разнообразный Через день после объявления состава на 2022 год. О критериях его отбора и о том, почему он решил не бойкотировать Сокурова, несмотря на то, что фестиваль солидарен с Украиной.

Поговорите со мной об открытии. Брэд Питт придет?

Давайте уберем дело Брэда Питта со стола. не будет присутствовать. Работаем с других ракурсов [in terms of talent coming with the film] Это будет раскрыто позже. У нас была возможность увидеть «Сверхскоростной пассажирский экспресс» незадолго до нашей пресс-конференции, и это было бы настоящим праздником для Пьяццы. Это замечательная работа, полная юмора, огромной энергии и остроумия. Это доказывает, что можно снимать масштабные фильмы, очень интересные и очень умные.

Еще одна достопримечательность площади Пьяцца — «Райское шоссе», где Жюльет Бинош играет водителя грузовика. Она идет?

Да, это было подтверждено. Мы будем рады ее возвращению в Локарно.

Расскажите подробнее о «Шоссе».

Он затрагивает огромную тему торговли детьми. Но это не мрачный фильм, он очень утешительный. Речь идет о связи женщины с похищенным ребенком и о том, как ей удается установить еще одну связь с полицейским, которого играет Морган Фриман, который расследует это дело.

Поговорите со мной о некоторых других адресах на Пьяцца Гранде под открытым небом и об основной философии этого известного района Локарно.

Философия заключается в том, чтобы предлагать широкий спектр фильмов, которые все очень интересны, не избегая при этом более серьезных проблем.

Итак, чтобы дать вам представление, у нас также есть американский режиссер Оливия Ньюман. «Где поют жирафы», в основном о том, как женщины решают свою судьбу; У нас есть французский фильм «Злая Энни», который восходит к тем временам, когда аборты во Франции были нелегальны, поэтому сейчас он особенно актуален; У нас есть «You Won’t Won’t Hate Me», в котором говорится о последствиях травмы Батаклана, но в строго сдержанной манере, не связанной с политикой. или идеология. Еще у нас есть итальянский экологический триллер «Дельта» и швейцарская комедия «Последний танец». Франсуа Берлиан.

Что я пытался сделать, так это вывести на арену как можно больше фильмов, снятых женщинами. [6 out of 17 entries in the section are directed by women]и собственный Фильмы, которые были абсолютно интересны для самой широкой аудитории. Но в то же время мы полностью старались не отказываться от этого — если хотите. Мы считаем, что развлечения могут быть как серьезными, так и веселыми. Я не вижу противоположного сценария, когда развлечение стоит только дешево, а серьезность слишком высока. Я надеюсь, что это не утопит меня в горячей воде!

Конкурс представляет собой смесь новичков и известных режиссеров. Перемежаются ли какие-либо тематические темы?

Есть некоторые зацепки, но мы выяснили [them] После выбора. Во-первых, у нас есть как минимум три работы, которые непосредственно связаны с книгой или адаптированы из книг. Одним из них является швейцарский документ Каспера Кассикса «Эрика Юнг: ломая стену»; Затем у нас есть ближе на Пьяцца Гранде,»Alles Über Martin Suter», поставленный Андре Шеффером и посвященный Мартину Сутеру и величайшему живому швейцарскому писателю; есть также «Il Pataffio», адаптированный из произведения итальянского писателя Луиджи Малерба, книга, которая также была взята за основу для комикса Марио Моничелли «Армата Бранкалеоне». Еще одна особенность, которую мы заметили, заключается в том, что в фильмах, снятых режиссерами-женщинами [7 out of 17 directors in competition are women] Это огромный и очень сильный акцент на самоопределении тела и желания и того, что сегодня стало с искушением.

Подобно Кану и Карловым Варам, она решила не бойкотировать российский фильм, новую «Сказку» Сокурова, хотя украинское киносообщество было бы недовольно. Какие основные соображения стоят за этим решением?

Прежде всего, мы поддерживаем Украину. В этом нет никаких сомнений, особенно в то время, когда война продолжается и некоторые почему-то считают, что лучше бы Путину эту войну выиграть, чтобы нашему образу жизни ничего не угрожало. Я думаю, нам нужно продолжать настаивать, особенно сейчас. Понятно, что мы на стороне украинских кинематографистов. Но мы не показываем российские фильмы. Показываем фильм Александра Сокурова, который имеет известную позицию в политике своей страны. [he has outspokenly criticized the Russian invasion of Ukraine]. Сокуров недавно [in June] Она попала в заголовки, когда ему не разрешили покинуть Россию, чтобы добраться до Милана. [for a conference], хотя ожидается в Локарно. Другое соображение заключается в том, что это полностью независимый фильм. Он полностью самофинансируется. В фильме нет официальных российских государственных денег, иначе мы бы его и не трогали.