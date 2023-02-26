Президент Мексики опубликовал фотографию того, что, по его словам, является карликом.

Президент Мексики разместил в своих аккаунтах в социальных сетях фотографию, на которой, по его словам, он выглядит как мифический лесной дух, похожий на тролля.

МЕХИКО. В субботу президент Мексики опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях изображение, на котором, по его словам, изображен мифический лесной дух, похожий на эльфа.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, похоже, не шутил, когда опубликовал фотографию Алукса, озорного лесного духа из фольклора майя.

Фотография была «сделана инженером три дня назад, и выглядит роскошно», — написал Лопес Обрадор, добавив, что «все мистическое».

Ночное изображение показывает дерево с ветвью, образующей что-то похожее на ореол волос, и то, что может быть звездами, формирующими глаза фигуры.

Лопес Обрадор всегда выражал уважение к культуре и верованиям коренных народов. Инженеры и рабочие на полуострове Юкатан строят туристический поезд — любимый проект президента.

Согласно традиционным верованиям майя, «Алюксы» — озорные маленькие существа, которые живут в лесах и полях и имеют тенденцию подшучивать над людьми, например, прятать вещи. Некоторые люди оставляют небольшие подношения, чтобы успокоить их.

Древняя цивилизация майя достигла своего расцвета с 300 по 900 год нашей эры на полуострове Юкатан и в прилегающих частях Центральной Америки, но потомки майя продолжают жить на полуострове.

Многие продолжают говорить на языке майя и носить традиционную одежду, сохраняя при этом традиционные продукты питания, сельскохозяйственные культуры, религию и медицинскую практику, несмотря на завоевание региона испанцами между 1527 и 1546 годами.