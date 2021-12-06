Москва, 1 декабря. / ТАСС /. Себастьян Коу, президент World Athletics, готов встретиться с министром спорта России Олегом Матицыным, чтобы обсудить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (RusAF) с Всемирным управлением легкой атлетики, Роном Андерсеном, председателем Рабочей группы по легкой атлетике России. — сказала среда.

Всемирный совет по легкой атлетике провел заседание в Монако с 30 ноября по 1 декабря в Монако, и ситуация с легкой атлетикой в ​​России была среди основных вопросов повестки дня.

«Целевая группа поняла, что и Министерство спорта России, и Олимпийский комитет России поддерживают усилия Российской Федерации», — сказал Андерсен в своем заявлении World Athletics.

«Министр спорта России Олег Матицын попросил встретиться со мной и главой отдела легкой атлетики, чтобы обсудить процесс восстановления, и в настоящее время мы пытаемся найти взаимно удобную дату для этой встречи», — сказал Андерсен.

Официальный представитель заявил, что Российская Федерация успешно выполняет все требования, которые ранее требовались для мировой легкой атлетики с точки зрения восстановления своего членского статуса.

«Как я сказал [World Athletics] Конгресс в прошлом месяце … точка зрения целевой группы — осторожный оптимизм », — сказал он. Российская Федерация неуклонно продвигается к выполнению условий, установленных для восстановления ее членства в мировой легкой атлетике: на данный момент выполнены основные этапы, такие как различные ключевые показатели эффективности, предусмотренные планом восстановления.

Мировая легкая атлетика и РусАФ

Мир легкой атлетики приостановил членство во Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года после волны нарушений антидопинговых правил и сформировал специальную рабочую группу по этому вопросу. Однако Всемирная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или сертифицированным нейтральным спортсменом (ANA) до восстановления членства в Российской Федерации футбола. Статус ANA не позволял российским спортсменам участвовать во всех международных чемпионатах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении продлить приостановку процесса восстановления в Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по легкой атлетике (AIU). По данным World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению от должности ряда высокопоставленных официальных лиц ИААФ за манипуляции и сговор».

Временно арестованными высокопоставленными чиновниками на тот момент были глава РосАФ Дмитрий Шляхтин и несколько высокопоставленных лиц из федерации за помощь в подделке документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил как повод для пропуска допинг-тестов.

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике оштрафовал Россию на 5 миллионов долларов за ее предполагаемое участие в попытке предыдущего руководителя подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Вооруженные силы Руанды выплатили штраф 12 августа 2020 года.

17 ноября 2021 года Конгресс Всемирного органа по легкой атлетике, World Athletics, проголосовал за продление приостановления членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ) до тех пор, пока российская сторона не выполнит все требования для переигровки.