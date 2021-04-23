Президент Паралимпийских игр ушел в отставку из-за санкций Международного антидопингового агентства

Владимир Лукин ушел с поста председателя Паралимпийского комитета России (ПКР) из-за санкций, наложенных на страну за «сокрытие» допингового скандала, спонсируемого государством.

Лукин возглавлял ПКР с 1997 года, но был вынужден уйти в отставку, чтобы выполнить декабрьское решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которое частично подтвердило ряд санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством в отношении России (WADA).

Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, государственным чиновникам России запрещено работать в спортивных структурах до декабря 2022 года.

Лица, назначенные в советы и комитеты, «связанные с каким-либо сайтом блога ВАДА (или его членами) или ассоциацией подписывающих лиц» до решения CAS – такие как Лукин – обязаны оставить свои должности в соответствии с постановлением.

Лукин является заместителем председателя комитета Совета Российской Федерации по иностранным делам, на эту должность распространяется решение Спортивного арбитражного суда.

Несколько российских спортивных чиновников были вынуждены уйти в отставку из-за санкций ВАДА © Getty Images

83-летний бывший посол России в США, который ранее занимал пост уполномоченного по правам человека в стране, стал последним спортивным чиновником, который ушел в отставку из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Его сменил на посту главы ПКР первый вице-президент Павел Рогков.

Вице-президенты ПКР Борис Иваногенков, Римма Баталова и Олег Смолин – все они депутаты Государственной Думы РФ – покинули организацию.

На прошлой неделе министр спорта России Олег Матицын объявил, что уйдет с поста президента Международной федерации студенческого спорта в период действия санкций.

Среди других, кто покинул свои посты из-за рефери, были бывший президент Федерации легкой атлетики России Петр Иванов, который также надеется вернуться после снятия санкций, и член правления Международной федерации хоккея Владислав Третьяк.

Лукин был ведущим критиком Всемирного антидопингового агентства и санкций, введенных в отношении России после того, как было обнаружено, что эта страна фальсифицировала данные в московской лаборатории.

Он был председателем ПКР, когда сборной России полностью запретили участвовать в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и вынудили выступать в качестве нейтральных на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.