ЖЕНЕВА (AP) — Перед тем, как его страна вскоре примет Европейские игры по различным видам спорта без участия российских и белорусских спортсменов, президент Польши Анджей Дуда в понедельник поблагодарил олимпийских чиновников за исключение украинских военных захватчиков.

Президент Дуда принял пламя мира для Игр от европейских олимпийских комитетов, базирующихся в Риме, после недели получения подробностей от МОК. Как вы хотите, чтобы россияне и белорусы вернулись на международные соревнования перед парижской Олимпиадой-2024?

Польша постоянно призывала спортивных лидеров во время войны запретить Россию и Беларусь, и Дуда сообщил, что через два дня примет президента Украины с визитом.

«Как ведущая Европейских игр я смогу посмотреть в глаза президенту Владимиру Зеленскому и сказать ему: «Владимир, эти игры будут Играми мира и Играми спокойствия, без каких-либо претензий и традиций, что все находится в состоянии «Окей».

«Притворство» и «Имитация», казалось, нацелены на возможность того, что некоторые россияне и белорусы захотят соревноваться в качестве нейтральных спортсменов в других олимпийских видах спорта из-за обновленных рекомендаций МОК руководящим органам.

Ранее в понедельник, Всемирное тхэквондо Она сказала, что может увидеть, как некоторые спортсмены, которых следует проверить, чтобы убедиться, что они не активно поддерживают войну и не работают по контракту с национальными военными или службами безопасности, вернутся на чемпионат мира в конце мая.

Международный олимпийский комитет и его президент Томас Бах перешли на другую сторону с тех пор, как в дни войны, начавшейся в феврале прошлого года, призвали спортивные организации запретить России и Беларуси проводить или проводить международные спортивные соревнования. Теннисисты и велосипедисты из этих стран продолжали соревноваться.

Вопреки словам Зеленского, который говорит, что России и Беларуси «нет места» в Париже, пока продолжается война, МОК теперь цитирует мнение признанных ООН экспертов о том, что исключение спортсменов на основании их паспортов было бы дискриминацией.

«Россия — страна-агрессор, страна-агрессор, которая вторглась в Украину и в настоящее время ведет войну в Украине», — заявил Дуда в понедельник официальным представителям «Олимпик» и Италии, назвав Беларусь «системой поддержки этого наступления».

Более 7000 спортсменов примут участие в Европейских играх, которые пройдут в польском городе Кракове с 21 июня по 2 июля.

Спирос Капралос, президент Европейских олимпийских комитетов, сообщил Associated Press ранее в понедельник, что квалификационный путь к Олимпийским играм в Париже включен в программу по 18 видам спорта.

«Участие России и Беларуси невозможно», — сказал он в телефонном интервью из Рима, признав отказ польского правительства принять их.

Следующий чемпионат мира по тхэквондо проходит в Азербайджане, где россияне могут путешествовать более свободно и где в 2015 году состоялись первые Европейские игры. В 2019 году Беларусь принимала второй чемпионат мира.

Четырехлетнее спортивное мероприятие прошло в Польше, члене Европейского союза, который ввел финансовые, туристические и визовые ограничения для россиян.

«Это сочетание всех этих вещей», — сказал Капралос, который входит в число 100 членов МОК во главе с Бахом. «Сейчас много проблем и вопросов логистики, а потому большинство спортсменов уже прошли квалификацию».

Украина могла бы выставить команду из примерно 200 спортсменов в Польше, где около двух миллионов их соотечественников живут в качестве беженцев, бежавших от войны.

«Поддержка украинских спортсменов будет исходить от всех», — сказал Капралос об Играх. «Я думаю, Украина получит теплый прием. Это будет великий момент».

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