Президент Польши заявил, что Польша в ближайшие дни передаст Украине 4 истребителя МиГ-29

МиГ-29 ВВС Польши пролетает над авиабазой Шяуляй, Литва, 15 мая 2014 г. (Якуб Камински/EPA/Shutterstock)

Президент Польши Анджей Дуда заявил в четверг, что Польша в ближайшие дни поставит Украине четыре истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, сделавшей это.

Варшава была лидером среди союзников по НАТО по поставкам Киеву тяжелого вооружения, в том числе истребителей советской разработки. «Что касается Ми-29, которые до сих пор находятся на вооружении при защите воздушного пространства Польши, решение было принято на самом высоком уровне, и мы можем с уверенностью сказать, что мы направляем МиГи в Украину», — сказал Дуда.

«У нас есть дюжина или около того МиГов, которые мы получили в 1990-х годах из ГДР, и они работают и играют роль в защите нашего воздушного пространства. Срок их службы подходит к концу, но они все еще работают», — добавил Дуда.

«В ближайшие дни мы доставим в Украину четыре самолета, а остальные машины обслуживаются и готовятся к поставке. Мы обменяем их на поставки FA-50 из Южной Кореи и F-35 из США», — заявил польский министр. сказал президент.

Выступая на пресс-конференции в Варшаве вместе со своим новым чешским коллегой Петром Павлом, польский президент выразил совместную поддержку Киеву.

«Чехия и Польша — две страны, которые находятся в авангарде, когда речь идет о поддержке Украины, как на гуманитарном, так и на военном уровне», — сказал президент Дуда.

Больше фона: Заявление, сделанное в четверг, было сделано после того, как в начале этого года союзники по НАТО договорились отправить в Украину современные западные боевые танки.

Канцлер Германии Олаф Шульц объявил, что его страна предоставит 14 танков Leopard 2 в январе, при условии усиливающегося международного давления — во главе с США, Польшей и блоком других европейских стран, которые призвали Берлин усилить свою военную поддержку и взять на себя обязательства. что. Присылайте желаемые автомобили.

Это заявление было поддержано Соединенными Штатами, а президент Джо Байден заявил, что предоставит Украине 31 танк M1 Abrams, что отражает давнее сопротивление администрации запросам Киева на высокотехнологичные, но тяжелые в обслуживании машины.

После принятия решения по танкам высокопоставленные украинские чиновники активизировали кампанию общественного давления на американские истребители F-16, утверждая, что они срочно нужны им для защиты от российских ракет и беспилотников.

Но этот толчок был встречен со скептицизмом со стороны американских и союзных официальных лиц, которые говорят, что самолеты будут непрактичными, потому что они требуют слишком большой подготовки и потому что у России есть обширные зенитные системы, которые она может легко сбить.

Наташа Бертран из CNN и Алекс Марквардт внесли свой вклад в этот пост.