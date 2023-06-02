Президент Польши предлагает срочно внести поправки в российский закон о влиянии

ВАРШАВА, Польша (AP) – Президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил в пятницу, что предлагает срочные поправки к спорному закону о России, который он подписал на этой неделе и который вызвал критику со стороны США и Европейского Союза.

Дуда сказал, что ему известно о разногласиях, в том числе и в Польше, по поводу закона, предложенного правящей консервативной партией «Право и справедливость», и он урегулировал их, отправив поправки в парламент в пятницу. Он призвал законодателей действовать быстро.

Критики говорят, что закон нарушает конституцию Польши и может помешать оппонентам правительства занимать государственные должности, не имея полномочий на оспаривание решений в суде. Они говорят, что это может негативно сказаться на допуске кандидатов от оппозиции на выборах, которые состоятся осенью.

В его нынешнем виде закон предусматривает создание влиятельной комиссии, якобы предназначенной для расследования влияния России в Польше, но, как считается, нацеленной в первую очередь на Дональда Туска, бывшего премьер-министра, а ныне лидера оппозиции. «Право и справедливость» обвиняет Туска в том, что он был очень дружен с Россией на посту премьер-министра в период с 2007 по 2014 год и заключал выгодные для России газовые сделки до того, как он отправился в Брюссель на пост президента Европейского совета в период с 2014 по 2019 год.

Государственный департамент США и власти ЕС подвергли закон резкой критике и выразили озабоченность по поводу демократии в Польше. Европейский Союз, состоящий из 27 стран, к которому Польша присоединилась в 2004 году, также пригрозил принять меры, если станет совершенно ясно, что такой закон подорвет демократические нормы.

Дуда заявил в пятницу, что его поправки гарантируют, что закон будет рассмотрен беспартийными экспертами, что в комитете не будет депутатов, и что его результаты не помешают кому-либо занимать государственные должности. По его словам, это также укрепляет право лиц, находящихся под следствием, на обращение в суд.

Комиссия намерена сообщить о своих выводах к 17 сентября, всего за несколько недель до выборов, которые ожидаются в октябре или ноябре, и может ввести санкции, в том числе 10-летний запрет на должностных лиц, занимающих должности, контролирующие расходование государственных средств.

История продолжается

Дуда подписал закон, названный критиками «Lex Task» во вторник, и он вступит в силу через неделю после его публикации.

Частично склоняясь перед критиками, считающими закон неконституционным, Дуда заявил ранее на этой неделе, что он также направит его в Конституционный суд для рассмотрения, чтобы убедиться, что он соответствует вышестоящему закону.

Дуда, который связан с Законом и Справедливостью, заявил в пятницу, что он отвечает на общественный резонанс по поводу закона.

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