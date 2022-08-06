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Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-летияДесятый Российский кинофестиваль «Окно в Европу».

5 августа 2022 г.

19:30

В сообщении частично говорится:

«На протяжении многих лет ваш фестиваль принимает в Выборге большой и сплоченный коллектив участников и любителей кино, знакомит зрителей с замечательными фильмами и последними достижениями отечественного кинематографа, дает прекрасные возможности для глубокого и интерактивного обсуждения актуальных профессиональных вопросы и долгосрочные планы, а также служит уникальной коммуникационной площадкой для развития деловых и личных контактов. Приятно, что Форум на протяжении многих лет сохраняет свои укоренившиеся традиции и известен своей особой духовной атмосферой.

Я уверен, что этот юбилейный фестиваль, который проходит в центДесятый К 90-летию Станислава РостоцкогоДесятый Юбилей со дня рождения Андрея Тарковского станет незабываемым праздником творчества и дружеского общения всех присутствующих. И, конечно же, он будет способствовать продвижению и продвижению лучших российских художественных, документальных и анимационных фильмов».

О почтовом служащем

Суман Мунши

Редактор-основатель IBG NEWS (15 марта 2012 г. — 9 августа 2018 г.). Удар Акаш Рокея Шахават Хоссейн, обладатель премии 2018 года. Победитель опроса общественного мнения National Geographic и Canon Wild Clicks 2011 года. Аспирантура изучала передовые компьютерные науки, MBA в области информационных технологий, LIMS (США и Австралия), GxP (США и Великобритания), бакалавр социологии, дайвинг в журналистике (Ирландия), диплом по ведической астрологии, нумерологии, хиромантии, васту шастра и фэн суй 25 лет в цифровой индустрии и информационных технологиях в международных транснациональных компаниях, которые работали и путешествовали в США, Великобритании, Европе, Сингапуре, Австралии, Бангладеш и многих других странах. Передовое управление образованием, обучением и технологиями НИОКР из Индии, США, Великобритании и Австралии. Более 30 сертификатов от мировых лидеров в области исследований, разработок и образования. Преподаватель компьютерных наук и эксперт в области ИТ и LIMS с большим количеством поклонников в своем сообществе. Генеральный секретарь Государственного комитета Западной Бенгалии Всеиндийской ассоциации корреспондентов READ Согласно отчету, НФЛ хочет, чтобы Apple забрала воскресный пакет билетов.



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