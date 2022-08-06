Президент Путин направил приветствие 30-му кинофестивалю «Окно в Европу» в России

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Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 30-летияДесятый Российский кинофестиваль «Окно в Европу».
5 августа 2022 г.
19:30
В сообщении частично говорится:
«На протяжении многих лет ваш фестиваль принимает в Выборге большой и сплоченный коллектив участников и любителей кино, знакомит зрителей с замечательными фильмами и последними достижениями отечественного кинематографа, дает прекрасные возможности для глубокого и интерактивного обсуждения актуальных профессиональных вопросы и долгосрочные планы, а также служит уникальной коммуникационной площадкой для развития деловых и личных контактов. Приятно, что Форум на протяжении многих лет сохраняет свои укоренившиеся традиции и известен своей особой духовной атмосферой.
Я уверен, что этот юбилейный фестиваль, который проходит в центДесятый К 90-летию Станислава РостоцкогоДесятый Юбилей со дня рождения Андрея Тарковского станет незабываемым праздником творчества и дружеского общения всех присутствующих. И, конечно же, он будет способствовать продвижению и продвижению лучших российских художественных, документальных и анимационных фильмов».
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