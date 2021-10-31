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Президент Путин поздравил гимнастку Африну с очередной золотой медалью в Японии

31 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Москва, 28 октября. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин поздравил гимнастку Дину Аверину с очередной золотой победой в четверг на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Китакюсю, Япония, говорится в сообщении пресс-службы Кремля на своем официальном сайте.

Ранее в четверг Дина Аверина выиграла золото чемпионата Японии среди женских клубов в женских клубных тренировках и стала 16-кратной чемпионкой мира. Позже Африна забрала домой серебро в женском упражнении с лентой.

«Вы еще раз блестяще выступили на этом чемпионате мира, продемонстрировав всем своим соперникам недосягаемый уровень своего мастерства и заработав право сделать первую ступеньку пьедестала почета в клубной тренировке», – говорится в заявлении из России. Читает президент.

Согласно заявлению, Путин также пожелал Африне успехов в ее будущих спортивных соревнованиях.

27 октября Африна завоевала две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года в женском упражнении с обручем и женском упражнении с мячом.

23-летняя Дина Аверина сейчас 16-кратная чемпионка мира, а также три серебряных и одна бронзовая медаль на чемпионатах мира. Она также является 10-кратным победителем чемпионата Европы и серебряным призером летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Золотые медалисты по гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио решили не участвовать в чемпионате Японии в Китакюсю в этом году. Олимпийская чемпионка Израиля 2020 года в женском многоборье Линой Ашрам около двух месяцев назад заявила о своем решении не участвовать в этом турнире.

Сборная Болгарии объявила о выходе из командных соревнований во вторник после того, как гимнастка получила травму во время тренировки в Китакюсю.

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года пройдет в Китакюсю, Япония, с 27 по 31 октября. С 18 по 24 октября в японском городе прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021 года.

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