Президент Революции отказывается от российского гражданства, потому что его отца наказывает Украина

Гендиректор Revolut отказался от российского гражданства, причем уже давно Получение банковской лицензии в Великобритании Украина наказывает его отца за его роль в Газпроме.

The Telegraph сообщила, что Николай Сторонский-младший, соучредитель финтех-компании стоимостью 33 миллиарда долларов (28,5 миллиардов фунтов стерлингов), ранее имел британский и российский паспорта, но отказался от российского гражданства после вторжения Владимира Путина в Украину.

Это произошло после того, как в начале этого месяца украинское правительство наложило санкции на его отца, Николая Сторонского, за его роль генерального директора «Газпром промагаз», инженерно-исследовательского подразделения подконтрольной Кремлю энергетической компании.

Г-н Сторонский-старший был включен в новый санкционный список в Украине 19 октября, предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписанный президентом Зеленским.

В Национальной комиссии по устойчивому развитию заявили, что в связи со своей должностью в «Газпром промагаз» г-н Сторонский Снар «отвечает за материальное и финансовое обеспечение действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В результате санкций украинские активы г-на Сторонского-старшего будут заморожены, и ему будет запрещен въезд в Украину, страну его рождения. Не санкционирован ни в какой другой юрисдикции.

Информация о том, что его отец был наказан за войну, и его решение лишить российского гражданства подчеркивает сложную ситуацию, в которой оказался генеральный директор Revolut после вторжения Путина в Украину в феврале.

Г-н Сторонский-младший публично критиковал российское вторжение с самого начала войны, называя его «крайне отвратительным» и приостанавливая операции Revolut в России и Беларуси.

Компания также создала новый центр в Дубае для переселения своих украинских и российских сотрудников и их семей после вторжения.

Это произошло после нескольких бурных месяцев Revolut, в течение которых компания потерпела ряд громких отставок, столкнулась с вопросами о ее аудите и кибератаке, затронувшей почти 50 000 клиентов.

Компания также все еще ожидает решения по заявке на получение банковской лицензии в Великобритании.которая подала заявку в Управление финансового надзора в январе 2021 года. Хотя у нее есть литовская банковская лицензияЗаявка в Великобритании является важной вехой в развитии Revolut, которая может помочь получить больше средств на более жестком рынке для технологических проектов.

Представитель Revolut заявил: «Ник — гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению. Его позиция в отношении войны публична: война абсолютно отвратительна, и он по-прежнему твердо призывает к немедленному прекращению боевых действий.

«По мере обострения кризиса мы оказывали транспортную поддержку всем нашим сотрудникам, проживающим в Украине, на случай, если они хотели переехать. Эта поддержка оказывалась независимо от того, хотели ли они переехать в другую страну или в другое место в пределах Украины. Мы также закрыли наши офисы в России, а также оказывали такую ​​же поддержку в области транспорта для наших сотрудников, работающих там».

В этом месяце также стало известно, что миллиардер, инвестор Facebook Юрий Мильнер отказался от российского гражданства.