Президент России Владимир Путин «не смог остаться у власти», заявил Джо Байден, Новости войны России и Украины

В важном выступлении в Варшаве в субботу Байден сказал, что мир должен готовиться к «долгой битве впереди».

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти» в пламенной риторике, которая побудила мировые демократии объединиться в поддержку Украины, хотя Белый дом позже заявил, что Байден не призывал к смене режима в Москве.

«Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти», — сказал Байден по завершении выступления в столице Польши в субботу, которое стало кульминацией четырехдневной поездки в Европу.

Кремль опроверг эти комментарии, заявив, что США не имеют полномочий в этом вопросе.

«Это не решение Байдена. Президента России избирают русские», — заявил Reuters официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Белого дома позже заявил, что Байден не призывал к «смене режима» в России, а имел в виду, что «Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом».

Комментарии Байдена прозвучали в Варшаве после трехдневных встреч в Европе с «большой семеркой», Европейским советом и союзниками по НАТО, примерно в то же время ракеты нанесли удар по городу Львов на западе Украины, в 60 км от польской границы.

В своем выступлении президент США также сравнил сопротивление Украины российскому вторжению с антисоветской «битвой за свободу» и сказал, что мир должен готовиться к «долгой битве впереди».

В этой борьбе мы должны быть четкими. Байден сказал, что эта битва не будет выиграна за дни или месяцы. «Мы должны взять на себя обязательство сейчас, чтобы быть в этой борьбе надолго».

Он также назвал конфликт на Украине «стратегическим провалом» Москвы и сделал выговор Путину за утверждение, что вторжение было направлено на «денацификацию» Украины.

«Мы с вами», — сказал он украинцам.

Обращаясь к россиянам, он сказал, что они «не наши враги», и призвал их обвинить Путина в жестких экономических санкциях, введенных Западом.

Он также предостерег Россию от продвижения «ни на дюйм» территории НАТО, подтвердив «священное обязательство» коллективной обороны членов альянса.

«Кремль хочет представить расширение НАТО как имперский проект, направленный на дестабилизацию России», — сказал Байден. «НАТО — это оборонительный альянс, который никогда не стремился к гибели России».

Ранее в субботу, вскоре после встречи с украинскими беженцами, Байден назвал Путина «мясником».

В ответ Кремль поставил под сомнение психическое состояние президента США.

На прошлой неделе она обвинила Байдена в «личных оскорблениях» Путина, назвав его «военным преступником» и «кровавым диктатором», и сказала, что его комментарии, похоже, были вызваны недомоганием, усталостью и забывчивостью.

Глава российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с сарказмом отметил в соцсетях, что разъяснение последних заявлений Байдена исходило от медсанчасти Белого дома.

Ранее Рогозин высмеивал то, что он назвал «санкциями против болезни Альцгеймера», введенными Соединенными Штатами в отношении России из-за войны на Украине, которую Москва называет специальной военной операцией.