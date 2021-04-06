Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ему отбыть еще два срока

В понедельник президент России Владимир Путин окончательно одобрил закон, который позволит ему занимать этот пост еще два шестилетних срока, что даст ему возможность оставаться у власти до 2036 года.

68-летний российский лидер, находящийся у власти уже более двух десятилетий, подписал закон в понедельник, говорится в копии, опубликованной на государственном портале правовой информации.

Путин предложил это изменение в прошлом году в рамках конституционных реформ, которые россияне подавляющим большинством поддержали на июльском голосовании. Законодатели одобрили законопроект в прошлом месяце.

Закон приведет к изменению границ президентских сроков, что позволит Путину снова участвовать в выборах после истечения его нынешнего и второго срока подряд в 2024 году.

Путин был впервые избран президентом в 2000 году и провел два срока подряд по четыре года. Его союзник Дмитрий Медведев занял его место в 2008 году, что критики рассматривали как способ преодолеть границы России в течение двух президентских сроков подряд.

Находясь у власти, Медведев подписал закон, рассчитанный на шесть лет, начиная со следующего президента.



Затем Путин вернулся в Кремль в 2012 году и выиграл переизбрание в 2018 году.

Термин «перезагрузка» был частью конституционных реформ, которые включали в себя популистские экономические меры и местные условия для традиционалистов, такие как эффективный запрет однополых браков.

Русские проголосовали «да» или «против» всего пакета поправок в ходе голосования прошлым летом, которое проводилось в течение недели, что, по словам властей, было направлено на сдерживание распространения коронавируса, но критики заявили, что процесс вышел из процесса. открыт для манипуляций.

Юлиус, независимый наблюдатель за выборами, раскритиковал формат голосования, заявив, что россияне должны иметь возможность голосовать за каждое отдельное изменение.

Он также сообщил, что получил сотни жалоб на злоупотребления, в том числе от людей, голосующих несколько раз.

В итоге за изменения проголосовали 78% россиян.

‘Пожизненный президент’

Оппоненты Кремля заявили, что конституционные реформы были предлогом, позволившим Путину стать «пожизненным президентом». Путину будет 83 или 84 года, когда он покинет свой пост в случае избрания и будет служить два дополнительных срока до их конца в 2036 году.

Окончательное утверждение закона происходит в момент, когда власти ужесточают давление на оппозицию и закручивают гайки оппозиции.

Заключенный в тюрьму критик Кремля Алексей Навальный на прошлой неделе объявил голодовку, требуя надлежащего лечения в тюрьме, заявив, что он страдает от сильных болей в спине и онемения ног.

44-летний оппозиционер был арестован по возвращении в Россию в январе, проведя несколько месяцев в Германии, восстанавливаясь после атаки, отравленной нервно-паралитическим газом Новичок прошлым летом, в которой он обвинил Кремль.

В феврале Навальный был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение условий условно-досрочного освобождения по старому обвинению в мошенничестве.

Десять союзников Навального, включая главного помощника Любови Соболь и его брата Олега, остаются под домашним арестом за нарушение эпидемиологических мер во время акции протеста в Москве с требованием его освобождения.

В понедельник команда Навального призвала своих сторонников зарегистрироваться для участия в онлайн-кампании в рамках подготовки к протестам с требованием освобождения критика Кремля, заявив, что Путин «не уйдет в одиночестве».

