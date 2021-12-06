6 декабря президент России Владимир Путин совершит кратковременный визит в Индию. Ожидается, что вечером он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, когда в центре внимания переговоров будут дальнейшие поставки систем противоракетной обороны С-400.

Путин пробудет в Индии от шести до семи часов.

Посол России Николай Кудашев заявил в пятницу, что Индия и Россия достигнут «военного взаимопонимания» в ходе его визита.

День начнется с встречи министра обороны Раджнатха Сингха и его российского коллеги Сергея Шойгу с членами Межправительственного комитета по военно-техническому сотрудничеству. Министр иностранных дел Джайшанкар также встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым.

Читайте также | Российский полпред Кудашев добьется «военных договоренностей» во время визита Путина в Индию

После этого состоится первое заседание недавно созданного механизма 2 + 2.

Ожидается, что 21-й ежегодный саммит Индия-Россия начнется сегодня во второй половине дня. Это насыщенный день для индийско-российских отношений.

Ранее Джайшанкар заявил, что отношения между Индией и Россией были одними из самых крепких в мире после Второй мировой войны.

Ожидается, что в ходе встречи и Индия, и Россия заключат ряд сделок.

«Можно ожидать ряда соглашений и сделок (которые будут подписаны). Можно легко дождаться каких-то новых договоренностей в таких областях, как связь, космос, наука и технологии, образование, искусство и культура, а также некоторых военных договоренностей, отражающих Растущий Седант Сибал «Доверие».

(при участии агентств)