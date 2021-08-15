Президент России Владимир Путин принял Индию в день ее 75-летия

Сегодня, в воскресенье, президент России Владимир Путин тепло приветствовал президента Индии Рам Натха Ковинда и премьер-министра Нарендру Моди по случаю 75-летия независимости, отметив, что укрепление российско-индийских отношений отвечает интересам обеих стран.

В своем поздравительном послании в воскресенье Путин сказал: «Примите мои сердечные поздравления с # Днем независимости. Успех, достигнутый Индией в экономической, социальной и других областях, широко признан. Индия по праву занимает высокое положение на мировой арене, и играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«Мы ценим выдающиеся отношения стратегического партнерства между Россией и Индией. Убежден, что дальнейшее укрепление всего комплекса конструктивных отношений полностью отвечает интересам наших народов и идет в контексте укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях. ,” добавил он. .

Премьер-министр Нарендра Моди поднял национальный флаг и сегодня выступил с обычным обращением к нации с валов Красного форта в Нью-Дели.

Со всего мира хлынули поздравления с пожеланиями Индии в день ее 75-летия.

Приветствуя индийцев по случаю 75-летия независимости Индии, президент США Джо Байден сказал, что основополагающая приверженность уважению воли народа через демократию продолжает вдохновлять мир и является основой особых связей между Индией и Соединенными Штатами.

«В этот день, 15 августа 1947 года, Индия совершила свой долгий путь к независимости, руководствуясь посланием Махатмы Ганди об истине и ненасилии», – сказал Байден в своем послании Индии по случаю 75-й годовщины независимости страны.

«Сегодня это основополагающее обязательство уважать волю людей через демократию продолжает вдохновлять мир и является основой особых связей между нашими двумя странами. На протяжении десятилетий отношения между нашими народами, в том числе динамичным сообществом, состоящим из более чем четырех человек. миллионов американцев индийского происхождения укрепили и укрепили наше партнерство ».

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