Президент России Владимир Путин сравнил зону боевых действий в Донбассе на Украине с «геноцидом» | Мировые новости

Президент России Владимир Путин назвал зону боевых действий в Донбассе на Украине «геноцидом».
Повстанцы при поддержке Москвы сражаются с украинскими войсками. Конфликтная зона с 2014 г. И напряженность нарастает в последние месяцы Россия Концентрирует силы на границе.
В украинец Военные обвинили сепаратистов в шести новых нарушениях режима прекращения огня 2020 года, которые были нарушены в четверг, в том числе в трех видах оружия, которые были запрещены в соответствии с предыдущими мирными соглашениями, которые Москва и Киев, по словам Москвы и Киева, пытаются продлить.
Мистер. ВставитьЕго комментарии в четверг были направлены на борьбу с предполагаемой дискриминацией русскоязычных, не говорящих на русском языке, многие из которых проживают в Донбассе.
«Мы видим и знаем, что происходит на Донбассе. Это определенно звучит как геноцид», — сказал он, имея в виду зону конфликта.
Указание пальцем с обеих сторон
Украина и Россия обвиняют друг друга после срыва нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины поздно вечером в четверг.
Российское вторжение в Украину может иметь масштабы, «невиданные в Европе после Второй мировой войны».
Украина заявила, что Москва отвергла несколько планов, включая переселение заключенных, открытие контрольно-пропускного пункта и расширение узла связи.
«К сожалению, все попытки украинской стороны были отклонены Российской Федерацией под запланированными предлогами», — заявила украинская делегация Трехсторонней комиссии по связи (ТКГ), в которую входят Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Поздно вечером в четверг Россия обвинила Киев в подаче «совершенно абсурдных» предложений и проведении переговоров.
Рассказчик: Что происходит и приведет ли напряженность к войне?
У Москвы есть отдельные планы по включению Германии и Франции в Объединенный центр контроля и координации — группу, реализующую соглашения о прекращении огня.
Не сразу было ясно, состоятся ли новые переговоры для возобновления режима прекращения огня.
Мировое сообщество надеется, что Россия оккупирует Украину
Обеспокоенность исходит от международного сообщества Россия планирует вторгнуться в Украину в следующем годуМосква отрицает обвинение.
Украина, которая стремится вступить в НАТО, заявляет, что боится вторжения, но Москва заявляет, что ее позиция носит чисто оборонительный характер.
Министерство иностранных дел России обвинило Украину в переброске тяжелой артиллерии на линию фронта в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке бывшей советской республики и в отказе от участия в миротворческих операциях.
Это было предложено американской разведкой Москва может оккупировать Украину в 2022 году Г-н Путин и президент США Джо Байден недавно провели переговоры по ослаблению напряженности после предупреждений о том, что будут введены более жесткие санкции, если Вашингтонский Кремль нападет на своих соседей.
Г-н Байден сказал г-ну Путину Соединенные Штаты и их союзники ответят «Сильные экономические и другие меры», если Россия вторгнется в Украину.
Два лидера разговаривали по двухчасовой защищенной видеосвязи, поскольку западные страны продолжают бороться за то, как с этим бороться. Массовое построение русских войск Вместе с УкраинаГраница.
Комитет президента США охарактеризовал звонок как «прямой и прямой». Кремль сказал, что это «прозрачно и по-деловому».
В четверг украинский военный корабль взял курс на Керченский пролив, разделяющий Россию и Крымский полуостров.
По данным российской разведки (ФСБ), корабль не ответил на запрос об изменении курса, но позже вернулся.
Министр обороны Украины заявил, что это поисково-спасательный корабль без оружия.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рыбков согласился с репортером, который предположил, что напряженность на Востоке и Западе из-за Украины может перерасти в реактивацию кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда Соединенные Штаты и Советский Союз были на грани ядерной войны.
В среду Байден заявил, что к пятнице объявит о встречах на высоком уровне с Россией и ключевыми союзниками по НАТО для обсуждения озабоченностей Москвы и возможности «снижения температуры на восточном фронте».
Россия продолжила шквал враждебных переговоров против Украины в четверг и сравнила кризис там с самым опасным моментом холодной войны.
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