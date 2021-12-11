Президент России Владимир Путин сравнил зону боевых действий в Донбассе на Украине с «геноцидом» | Мировые новости

Президент России Владимир Путин назвал зону боевых действий в Донбассе на Украине «геноцидом».

Повстанцы при поддержке Москвы сражаются с украинскими войсками. Конфликтная зона с 2014 г. И напряженность нарастает в последние месяцы Россия Концентрирует силы на границе.

В украинец Военные обвинили сепаратистов в шести новых нарушениях режима прекращения огня 2020 года, которые были нарушены в четверг, в том числе в трех видах оружия, которые были запрещены в соответствии с предыдущими мирными соглашениями, которые Москва и Киев, по словам Москвы и Киева, пытаются продлить.

Мистер. ВставитьЕго комментарии в четверг были направлены на борьбу с предполагаемой дискриминацией русскоязычных, не говорящих на русском языке, многие из которых проживают в Донбассе.

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4:56

Будет ли Россия воевать с Украиной?



«Мы видим и знаем, что происходит на Донбассе. Это определенно звучит как геноцид», — сказал он, имея в виду зону конфликта.

Указание пальцем с обеих сторон

Украина и Россия обвиняют друг друга после срыва нового соглашения о прекращении огня на востоке Украины поздно вечером в четверг.

Российское вторжение в Украину может иметь масштабы, «невиданные в Европе после Второй мировой войны».

Украина заявила, что Москва отвергла несколько планов, включая переселение заключенных, открытие контрольно-пропускного пункта и расширение узла связи.

«К сожалению, все попытки украинской стороны были отклонены Российской Федерацией под запланированными предлогами», — заявила украинская делегация Трехсторонней комиссии по связи (ТКГ), в которую входят Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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14:41

Вооруженная Украина готова воевать с Россией



Поздно вечером в четверг Россия обвинила Киев в подаче «совершенно абсурдных» предложений и проведении переговоров.

Рассказчик: Что происходит и приведет ли напряженность к войне?

У Москвы есть отдельные планы по включению Германии и Франции в Объединенный центр контроля и координации — группу, реализующую соглашения о прекращении огня.

Не сразу было ясно, состоятся ли новые переговоры для возобновления режима прекращения огня.

Мировое сообщество надеется, что Россия оккупирует Украину

Обеспокоенность исходит от международного сообщества Россия планирует вторгнуться в Украину в следующем годуМосква отрицает обвинение.

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2:30

Страх на украинско-российской границе



Украина, которая стремится вступить в НАТО, заявляет, что боится вторжения, но Москва заявляет, что ее позиция носит чисто оборонительный характер.

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в переброске тяжелой артиллерии на линию фронта в борьбе с пророссийскими сепаратистами на востоке бывшей советской республики и в отказе от участия в миротворческих операциях.

Это было предложено американской разведкой Москва может оккупировать Украину в 2022 году Г-н Путин и президент США Джо Байден недавно провели переговоры по ослаблению напряженности после предупреждений о том, что будут введены более жесткие санкции, если Вашингтонский Кремль нападет на своих соседей.

Г-н Байден сказал г-ну Путину Соединенные Штаты и их союзники ответят «Сильные экономические и другие меры», если Россия вторгнется в Украину.

Два лидера разговаривали по двухчасовой защищенной видеосвязи, поскольку западные страны продолжают бороться за то, как с этим бороться. Массовое построение русских войск Вместе с УкраинаГраница.

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Владимир Путин провел переговоры с Джо Байденом



Комитет президента США охарактеризовал звонок как «прямой и прямой». Кремль сказал, что это «прозрачно и по-деловому».

В четверг украинский военный корабль взял курс на Керченский пролив, разделяющий Россию и Крымский полуостров.

По данным российской разведки (ФСБ), корабль не ответил на запрос об изменении курса, но позже вернулся.

Министр обороны Украины заявил, что это поисково-спасательный корабль без оружия.

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Байден предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники могут ответить «решительными экономическими и другими мерами», если Россия вторгнется в Украину.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рыбков согласился с репортером, который предположил, что напряженность на Востоке и Западе из-за Украины может перерасти в реактивацию кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда Соединенные Штаты и Советский Союз были на грани ядерной войны.

В среду Байден заявил, что к пятнице объявит о встречах на высоком уровне с Россией и ключевыми союзниками по НАТО для обсуждения озабоченностей Москвы и возможности «снижения температуры на восточном фронте».

Россия продолжила шквал враждебных переговоров против Украины в четверг и сравнила кризис там с самым опасным моментом холодной войны.