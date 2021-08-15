Президент России Путин обеспокоен “беспрецедентными” стихийными бедствиями

«Масштабы и характер стихийных бедствий в некоторых регионах абсолютно беспрецедентны», – сказал житель Кремля во время телевизионной встречи с местными лидерами.

Путин призвал свое правительство действовать «быстро и эффективно». Он призвал местные власти эвакуировать больше людей, предоставить временные убежища и спланировать быстрое восстановление домов. Президент также говорит, что хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить повреждение лесов и гибель животных.

Путин говорил о двух крайностях в своей стране: проливные дожди на юге России, где «сейчас выпадает несколько часов дождя до месяца», и разрушительные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, вызванные засухой и суровостью. «Все это еще раз показывает, что мы должны принять на себя обязательства по климатической и экологической программе на будущее», – сказал президент России.

Лесные пожары в Сибири горят каждое лето, но повышение температуры и усиление засухи означают, что пожары с каждым годом усугубляются. Между тем несколько месяцев назад на огромной территории вспыхнули массовые пожары. По данным Рослесхоза, в районе Сибирской Якутии, где началось рекордное количество пожаров, пожар охватил более 9,4 миллиона гектаров природы, что превышает площадь Португалии. Якутия малонаселенная, в пять раз больше Франции.

Несмотря на возросшее количество пожарных, нет возможности управлять огнем. Всего 252 пожара. Спасательные службы сосредоточены на предотвращении возгорания 11 деревень. Огонь уже уничтожил несколько домов. Деревни и города за много миль от пожаров уже пострадали от дыма.

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