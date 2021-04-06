Президент России Путин подписал закон, разрешающий ему еще два срока на посту главы России

Кармуди

Набирайте Очки Cleanfuel и получите шлем

С продлением усиленного общественного карантина в пузыре NCD Plus, хороший сегмент населения более заинтересован в использовании мотоциклов для поездок на работу. Один из способов сдержать потенциальное распространение смертельного вируса – это иметь личные каски, чтобы не давать взаймы или брать взаймы. В соответствии с этим независимая нефтяная компания Cleanfuel предлагает своим клиентам мотоциклетные шлемы в рамках своей программы VIP-вознаграждений. Имея минимум 2100 баллов, накопленных на их VIP Rewards Card, клиенты Cleanfuel могут обменять шлем Half Face. Мало того, энтузиасты мотоциклов могут потребовать полный тип лица за 2500 очков. Эти баллы накапливаются при покупке топлива на любой из чистых заправок по всей стране. Клиенты могут заработать 1 балл за каждый литр покупок Clean91, Premium 95, Diesel и AutoLPG. Шлемы теперь являются регулярной частью продуктов, которые Cleanfuel предоставляет своим клиентам через систему VIP-вознаграждений. Эти мотоциклетные шлемы представлены в двух вариантах – черном и зеленом – и отличаются уникальным и элегантным дизайном. Эти шлемы получили разрешение на ввозимые товары (ICC), основанное на наклейке ICC, которую они носят. Продукты с маркировкой ICC, особенно шлемы, означают, что они соответствуют национальным стандартам Филиппин (PNS). Помимо шлемов CF, Cleanfuel также предлагает ряд бонусных предметов (вы можете увидеть их на каждой станции Cleanfuel), которые можно использовать в домашних условиях – например, телевизор, очиститель воздуха, воздушный горшок, индукционная плита, чайник из нержавеющей стали, газовая плита с двойной горелкой. , Рисоварка, миксер, вертикальный вентилятор и другие предметы первой необходимости, такие как мешочки для риса и алкоголь, среди прочего, которые должны помочь завсегдатаям беззаботно (и, возможно, приятно) провести дома. Изображения от Рубена Д. Манахана IV. Также читайте: Cleanfuel сотрудничает с приложением Lyka для последнего варианта безналичной оплаты Cleanfuel предлагает двойные баллы для держателей VIP-карт Cleanfuel сотрудничает с Puregold для промо-акции 12.12