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Опрос: Половина Республиканской партии верит в ложь беспорядков в Капитолии

Спустя несколько месяцев после того, как толпа сторонников Трампа устроила бунт в Капитолии США, бывший президент и его союзники извергли ложные и вводящие в заблуждение отчеты о осаде, в результате которой погибли пять человек, и эти ложные утверждения, похоже, находят отклик у республиканских избирателей. Эксклюзивный опрос Reuters / Ipsos в понедельник показал, что почти половина республиканцев считает, что атака на Капитолий была в основном мирной акцией протеста или что это была работа левых активистов, «пытающихся выставить Трампа в плохом свете». Fox News, Трамп заявил, что участники беспорядков не представляют угрозы. Другие видные республиканцы, такие как сенатор Рон Джонсон из Висконсина, публично сомневались, стояли ли за беспорядками сторонники Трампа, а конгрессмен из Флориды Мэтт Гейтс сделал аналогичное заявление в тот же день, когда произошло смертоносное нападение. «Некоторые из людей, нарушивших сегодня Капитолий, не являются сторонниками Трампа, они маскируются под сторонников Трампа». В прошлом месяце директор ФБР опроверг эту теорию. «Мы определенно не видели доказательств этого в этот день». Сотни сторонников Трампа, мотивированные ложными утверждениями бывших президентов о том, что он украл результаты выборов, взбирались на стены Капитолия, били окна, избивали и нападали на полицейских и заставляли их Путь к Конгрессу, когда законодатели внутри голосовали за то, чтобы поддержать президента демократа Джо Байдена, победившего на выборах: опрос Reuters / Ipsos показывает, что те же самые ложные обвинения в фальсификации выборов, которые мотивировали участников беспорядков, все еще очень распространены в партии бывшего президента: шесть из Десять до сих пор считают, что ноябрьские выборы были «украдены» у него. Заявление Трампа повторил в феврале. «Эти выборы сфальсифицированы». Представитель Национального республиканского комитета заявил, что его члены осуждают нападение на Капитолий. Представитель Трампа не ответил на запросы о комментариях. Согласно опросу Reuters, Трамп остается самой популярной фигурой в партии, и большинство республиканцев заявили, что он должен снова добиваться Белого дома в 2024 году.