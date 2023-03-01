Президент России Владимир Путин подписал официальный указ о награждении американского актера Стивена Сигала официальной медалью Дружбы, сообщает CNN. Актера наградили за «культурное и гуманитарное сотрудничество». В этом указе упоминается вклад Сигала.

Путин чествует Сигала за его вклад

Сигал был частым гостем в России и в 2016 году стал гражданином страны, сообщает CNN. В то время он получил российский паспорт лично от Путина. Более того, он работал специальным представителем МИД России в США и Японии. По данным МИД России, представительство Сигала способствовало «отношениям между Россией и США в гуманитарной сфере, включая сотрудничество в области культуры, искусства, общественные и молодежные обмены».

Бывший герой боевиков выразил поддержку незаконной аннексии Крыма Россией и вторжения России в Украину. Примечательно, что вручение Ордена Дружбы произошло после того, как 70-летний американский актер оказал большую поддержку президенту России Путину. По данным The Independent, он вступил в прокремлевскую партию в 2021 году, а в августе 2022 года посетил Донецкую область на востоке Украины, в том числе разрушенный следственный изолятор в Оленовке, где в результате нападения были убиты десятки украинских военнопленных. Американский актер также записал поздравление с днем ​​рождения Путина в 2022 году. В сообщении он сказал: