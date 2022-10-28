Президент России Путин похвалил премьер-министра Моди за «независимую внешнюю политику»

Президент России Владимир Путин заявил, что у России особые отношения с Индией, они всегда поддерживали друг друга и останутся такими в будущем, похвалив премьер-министра Нарендру Моди за проведение «независимой внешней политики» на благо своей страны.

Выступление Путина прозвучало на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», московского аналитического центра, в четверг.

Он сообщил, что Россия и Индия продолжают сотрудничество в военно-технической сфере.

У нас особые отношения с Индией, которые десятилетиями строились на основе тесных союзнических отношений. Российское государственное СМИ RT процитировало слова Путина: «У нас никогда не было нерешенных проблем с Индией, мы всегда поддерживали друг друга, и я уверен, что так будет и в будущем».

Комментарии Путина прозвучали более чем через месяц после того, как он сказал премьер-министру Моди, что сегодня днем ​​не война, поскольку они встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, в сентябре.

Индия еще не осудила российское вторжение в Украину и настаивает на том, что кризис должен быть урегулирован путем дипломатии и диалога.

«Премьер-министр Моди — один из тех людей в мире, которые способны проводить самостоятельную внешнюю политику на благо своей страны и народа без каких-либо попыток его остановить», — сказал Путин.

Россия была крупным поставщиком военной техники в Индию. В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на сумму 5 миллиардов долларов США на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на предупреждение США о том, что выполнение контракта может привести к санкциям в соответствии с положениями Уголовного кодекса о борьбе с врагами Америки ( КААТСА).

Путин сказал, что Индия прошла долгий путь развития от британской колонии до современного состояния, и это дало значительные результаты для почти 1,5 миллиарда человек в стране.

«Она (Индия) вызывает всеобщее уважение у всех в мире. Многое было сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он настоящий патриот своей страны. И эта его концепция, Сделано в Индии,» имеет большое значение. Путин сказал, согласно переводу его заявлений посольством России в Индии, что (Индия) добилась реального прогресса в своем развитии, и что ее ждет большое будущее.

Путин добавил, что (Индия) не только самая крупная демократия в хорошем смысле этого слова, но и должна гордиться темпами своего роста, а это основа ее прогресса и развития.

Российский лидер заявил, что экономическое сотрудничество между Дели и Москвой также расширяется.

Премьер-министр Моди попросил меня увеличить поставки удобрений, которые имеют решающее значение для сельского хозяйства Индии, и мы это сделали, сказал он, добавив, что поставки увеличились в 7,6 раза, не вдаваясь в подробности.

Путин сказал, что, по его мнению, такие страны, как Индия, не только имеют большое будущее, но и будут играть все более важную роль в формировании мировой политики.

Его комментарии прозвучали накануне визита министра иностранных дел С. Джайшанкара в Москву 8 ноября.

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