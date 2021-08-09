Президент России Путин принял участие в заседании Совета Безопасности ООН под председательством премьер-министра Моди, мировые новости

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое в понедельник пройдет под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Встреча будет посвящена морской безопасности и начнется в 17:30 EST. Встреча проходит в то время, когда Индия является председателем совета и решает повестку дня за верхним столом.

В.В. Путин примет участие в видеоконференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: аргументы в пользу международного сотрудничества». В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что мероприятие проводится по инициативе премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди, которая в августе этого года председательствует в Совете Безопасности ООН.

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Участие президента России демонстрирует поддержку Москвой инициативы, возглавляемой Индией, и тесные отношения между двумя странами. Россия является постоянным членом совета – P5 и координирует свои действия с Нью-Дели с тех пор, как он занял место за высоким столом. Индия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН на двухлетний срок, начинающийся 1 января 2021 года.

Нарендра Моди – первый премьер-министр Индии, возглавивший открытые дебаты в Совете Безопасности ООН. Во встрече примут участие многие главы государств и правительств, в том числе президент Конго. Встреча будет посвящена поиску способов борьбы с морской преступностью и небезопасностью, а также усилению координации в морской сфере.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится: «Это будет первый случай, когда вопросы безопасности на море будут обсуждаться всесторонне в качестве эксклюзивного пункта повестки дня столь открытой дискуссии на высоком уровне». «Учитывая, что ни одна страна в одиночку не может решить различные аспекты безопасности на море, важно всесторонне рассмотреть этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», – говорится в заявлении.

В прошлом Индия разрабатывала политику по этому вопросу. В 2015 году Индия выдвинула свое видение «Безопасность и рост для всех в регионе» (Сагар).

На саммите Восточной Азии в 2019 году Индия объявила об Индо-Тихоокеанской инициативе (IPOI), к которой также присоединились такие страны, как Франция и Австралия. IPOI имеет семь столпов морской безопасности, которые включают морскую среду, морские ресурсы, наращивание потенциала, совместное использование ресурсов, снижение риска бедствий и управление ими, науку и технологии, академическое сотрудничество, торговые связи и морской транспорт.