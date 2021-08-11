Президент России Путин – уверенная в себе страна, которая выступит на Паралимпийских играх в Токио-2020

Президент России Владимир Путин настаивает на том, что команда Паралимпийского комитета России (ПКР) преуспеет на Паралимпийских играх в Токио-2020 после запрета его страны в Рио-де-Жанейро в 2016 году, решение, которое он по-прежнему очень критикует.

Он заявил о своей уверенности в том, что вчера перед их отъездом в Японию встретился с командой ПКР, назвав запрет России на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году «несправедливым» и «нелепым решением».

«Российские спортсмены вновь продемонстрируют свое уникальное спортивное мастерство на Паралимпийских играх после длительного вынужденного перерыва», – цитирует Путина официальное российское информационное агентство. пробовать.

«Путь к играм был долгим для нашей команды, и не только потому, что соревнования были перенесены на год из-за пандемии.

«Все мы помним несправедливый запрет команды на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и горечь, вызванную абсурдным решением исключить Паралимпийский комитет России из Международного комитета.

«Наверное, самый яркий пример того, как политика напрямую мешает спорту».

RPC станет одним из номинантов в таблице медалей Паралимпийских игр 2020 года в Токио © Getty Images

Он добавил, что спортсмены «блестяще прошли все отборочные турниры и показали достойные спортивные результаты, полностью продемонстрировав свою легендарную волю и огромную душевную силу».

Команда ПКР состоит из 241 спортсмена – 129 мужчин и 112 женщин, которые соревнуются в 19 из 22 видов спорта.

Паралимпийские игры в Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Из-за российского допингового скандала 111 из 389 спортсменов страны были отстранены от Олимпийских игр 2016 года в Рио.

Международный паралимпийский комитет (МПК) единогласно проголосовал за исключение России из Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за скандала после того, как обнаружил доказательства исчезновения положительной методологии на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, которая использовалась для сокрытия допинга.

Она отметила, что запрет был введен из-за неспособности страны обеспечить соблюдение антидопингового закона IPC.