(Рейтер) — Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, в субботу попросил Папу Франциска и других религиозных лидеров убедить Украину прекратить репрессии против крыла церкви, исторически связанной с Россией.

В пятницу Киев приказал Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть комплекс монастырей, где она базируется, что стало последним шагом против секты, которую правительство считает пророссийской и находящейся в сговоре с Москвой.

Кирилл призвал религиозных деятелей и международные организации «приложить все усилия, чтобы не допустить насильственного закрытия монастыря, что приведет к нарушению прав миллионов верующих Украины», — говорится в заявлении, размещенном на сайте церкви.

Кирилл решительно поддержал вторжение России в Украину. Университет заявляет, что разорвал связи с Россией и Московским патриархатом и стал жертвой политической охоты на ведьм.

С октября Служба безопасности Украины регулярно проводит обыски в храмах УБЦ, налагая санкции на их епископов и финансовых покровителей, а также возбуждая уголовные дела против десятков священнослужителей.

Вызывает сожаление, что так грубо нарушаются права и свободы украинских верующих, сказал Кирилл.

Папа Франциск, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Коптской церкви в Египте Папа Тавадрос, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и координатор ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщили в церкви.

Министерство культуры Украины сообщает, что УБК должен до 29 марта покинуть 980-летний монастырский комплекс Киево-Печерской Лавры, где находится его штаб-квартира.

Большинство украинских православных верующих принадлежат к отдельной ветви веры – Православной церкви Украины, которая была образована четыре года назад путем объединения независимых от власти Москвы ветвей.

(Отчетность Дэвида Люнгрена; редактирование Пола Симао)