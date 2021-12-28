Президент Сербии заявил, что планирует заказать дополнительные объемы газа из России — Бизнес и экономика

Белград, 25 декабря. / ТАСС /. Президент Сербии Александр Вучич планирует в субботу провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и заказать дополнительные объемы газа для страны.

«У нас будет более 6 миллионов кубометров газа. Завтра у меня будет еще один телефонный разговор с президентом Путиным. <...> Я закажу, помимо прочего, дополнительные объемы газа, и мы также обсудим все другие вопросы, проанализируем все, что произошло «в течение года», — сказал Вучич в интервью, транслированном по TV Brava Friday.

14 декабря сербский лидер выразил надежду, что его страна вскоре согласится на дополнительные закупки российского газа со скидкой. В настоящее время Сербии необходимы дополнительные 6 миллионов кубометров газа в сутки, которые можно купить только на товарной бирже по высокой цене. 9 декабря Вучич сказал, что генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заверил его, что республика не останется без газа, добавив, что Сербия и Россия обсуждают возможность закупки большего количества газа из-за холодной погоды.

7 декабря Миллер и Вучич провели видеозвонок, чтобы обсудить вопросы поставок газа. Было отмечено, что в январе-ноябре 2021 года поставки газа из Газпрома в Сербию были на 57% выше, чем за весь 2020 год.

Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне 270 долларов в течение следующих шести месяцев после переговоров в Сочи 25 ноября. По истечении этого срока Белград получит то, что Вучич назвал «исключительными» условиями долгосрочного газового контракта.