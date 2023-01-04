Президент Сербии отверг требование экономических санкций против России

Белград, Сербия — Президент Сербии заявил в среду, что Евросоюз призвал его страну присоединиться к санкциям против России. Украина Он представляет собой «жестокое» вмешательство во внутренние дела балканского государства, запросившего вступление в ЕС.

В своем обширном обращении к нации в конце года Александр Вучич высоко оценил экономические и политические достижения своей страны и своей страны, сравнив себя с волком, которого невозможно приручить под международным давлением.

«Спасибо вам большое за то, что вы вмешивались в наши внутренние дела таким жестоким образом», — сказал он, имея в виду западные призывы.

Несмотря на формальное стремление к членству в ЕС, Сербия неоднократно игнорировала призывы согласовать свою внешнюю политику с блоком из 27 стран, включая присоединение к международным санкциям против Москвы из-за ее войны на Украине.

Государства-члены ЕС все чаще призывают приостановить заявку Сербии на членство до тех пор, пока она не будет соответствовать своей внешней политике.

Помимо Белоруссии, Сербия — единственная европейская страна, отказавшаяся вводить санкции против своего славянского союзника России.

Россия поддерживает претензии Сербии на ее бывшую провинцию Косово, которая провозгласила независимость в 2008 году при поддержке Запада.

Вучич сказал, что высокопоставленные официальные лица США и ЕС посетят Сербию в ближайшие несколько дней, чтобы обсудить возможные решения напряженности вокруг Косово, где в последние недели вдоль общей границы были размещены сербские войска. В Северном Косово проживает значительное сербское меньшинство.

«Мы хотели мира, но не сохранили его», — сказал Вучич. «Не по нашей вине. Если кого-то не сочтет провокационным видеть наших людей в Косово гражданами нашей страны, мы ни на секунду никого не провоцируем.