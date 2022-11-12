Президент США Байден отказался от названия Камбоджи как принимающей стороны саммита АСЕАН

Пномпень (Рейтер) — Президент США Джо Байден в субботу назвал Камбоджу, где проходит международный саммит под руководством лидеров Юго-Восточной Азии, Колумбией.

«Теперь, когда мы снова вместе здесь, в Камбодже, я с нетерпением жду более значительного прогресса, чем мы уже добились, и я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство в качестве президента АСЕАН и за то, что он принял всех нас», — сказал Байден во время своего выступления. встреча со своими коллегами из АСЕАН в Пномпене.

Он имел в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена, который в настоящее время возглавляет региональный блок из 10 членов.

Президент США Джо Байден на саммите АСЕАН-США во время саммита АСЕАН, состоявшегося в Пномпене, Камбоджа, 12 ноября 2022 года. REUTERS/Cindy Liu

Президент, совершающий оживленную поездку с остановками на климатическом саммите COP27 в Египте, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене и саммите G-20 в Индонезии, допустил аналогичную оплошность во время недавнего разговора с журналистами в Белом доме. .

Президент-демократ, которому 20 ноября исполнится 80 лет, заявил на этой неделе, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году, а окончательное решение, вероятно, будет принято в начале следующего года.

Его республиканские критики использовали случайные словесные запинки Байдена и его склонность отклоняться от сценария во время его выступлений в эфире как доказательство того, что он слишком стар для этой работы. Сторонники называют это дискриминацией против старения и говорят, что президент, преодолевший детское заикание, десятилетиями практикует ругательства в публичных выступлениях.

(Отчетность Нандиты Бозе и Джирапорна Кохкана) Сценарий: Кануприя Капур; Монтаж Кристины Финчер

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