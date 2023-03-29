Президент Тайваня настроен непокорно после того, как Китай пригрозил возмездием за визит в США

Президент Тайваня Цай отправляется в Нью-Йорк

Китай пригрозил возмездием, если Цай встретится со спикером Палаты представителей США

У Китая нет причин слишком остро реагировать: высокопоставленные чиновники США

Цай посещает Гватемалу, Белиз

ТАОЮАНЬ, Тайвань/Пекин (Рейтер) — Внешнее давление не помешает Тайваню взаимодействовать с миром, заявила в среду президент Тайваня Цай Инвэнь, отправляясь в Соединенные Штаты после того, как Китай пригрозил возмездием в случае ее встречи. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Китай, который считает Тайвань с демократическим управлением своей провинцией, неоднократно предостерегал американских чиновников от встреч с Цаем, рассматривая это как поддержку стремления острова считаться отдельной страной.

Китай устроил военные учения вокруг Тайваня в августе прошлого года, когда тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй, а тайваньские вооруженные силы заявили, что отслеживают любые действия Китая, когда Цай находится за границей.

Цай направляется в Гватемалу и Белиз, проезжая сначала через Нью-Йорк, а на обратном пути через Лос-Анджелес. Хотя официально это не подтверждено, ожидается, что она встретится с Маккарти в Калифорнии.

«Внешнее давление не помешает нашей решимости выйти в мир», — сказала она в главном международном аэропорту Тайваня в Таоюане, слегка завуалированно намекая на Китай.

«Мы спокойны и уверены, мы не уступим и не будем провоцированы. Тайвань будет решительно идти по пути свободы и демократии и идти в мир. Хотя этот путь тернист, Тайвань не одинок».

Выступая в Пекине незадолго до отъезда Цай, Чжоу Фэнлянь, представитель китайского Управления по делам Тайваня, сказал, что «транзитом» Цай в Соединенных Штатах было не только ожидание ее в аэропорту или отеле, но и встречи с официальными лицами США и законодателями.

«Если она выйдет на контакт со спикером Маккарти в Палате представителей США, это станет еще одной провокацией, серьезно нарушающей принцип одного Китая, наносящей ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и разрушающей мир и стабильность в Тайваньском проливе», — заявила она.

«Мы решительно выступаем против этого и обязательно примем меры для решительного ответа», — сказал Чжу, не вдаваясь в подробности.

Транзиты Цая придутся на то время, когда отношения США с Китаем находятся на том уровне, который некоторые аналитики считают наихудшим с тех пор, как Вашингтон нормализовал отношения с Пекином в 1979 году и отказался от дипломатического признания Тайбэя.

Тайвань — самый болезненный территориальный вопрос Китая и один из основных пунктов разногласий с Вашингтоном, который, как и большинство стран, поддерживает с Тайбэем лишь неформальные отношения. Однако по законам США правительство США обязано предоставить острову средства для самообороны.

Нет причин переопределять

Соединенные Штаты заявляют, что транзит тайваньских президентов является обычным делом, и что Китай не должен использовать поездку Цая в своих интересах для каких-либо агрессивных действий против Тайваня.

Соединенные Штаты не видят причин для того, чтобы Китай слишком остро реагировал на запланированные транзитные операции в США на этой неделе и в следующем месяце тайваньским президентом, заявили высокопоставленные американские чиновники перед отъездом Цая.

По словам высокопоставленного американского чиновника, во время ее предыдущих поездок Цай участвовала в ряде мероприятий, включая встречи с членами Конгресса, тайваньской диаспорой и другими группами.

«Поэтому у Пекина нет абсолютно никаких причин использовать этот предстоящий транзит в качестве предлога или предлога для осуществления агрессивных или принудительных действий в отношении Тайваня», — заявил чиновник.

Тайваньские президенты регулярно проходят через Соединенные Штаты во время посещения дипломатических союзников в Латинской Америке, Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе, которые, хотя и не являются государственными визитами, часто используются обеими сторонами для встреч на высоком уровне.

Правительство Тайваня отвергает претензии Китая на суверенитет, и, хотя Цай неоднократно предлагала Пекину переговоры, она также говорила, что только народ Тайваня может решать свое собственное будущее.

Поездка Цая встревожила службы безопасности Тайваня, которые опасаются, что Китай может начать серию кампаний влияния, включая распространение дезинформации в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение о транзите Цая в Соединенных Штатах, согласно внутренней записке тайваньского агентства безопасности. копия, увиденная Рейтер.

В служебной записке говорится, что Китай использовал крупномасштабные кампании влияния, включая кибератаки, против Тайваня во время визита Пелоси в прошлом году, и тайваньские власти ожидают, что Пекин углубит свои «информационные операции» в ближайшие дни.

Китай объявил об очередной дипломатической победе над Тайванем в воскресенье, когда союзник Тайваня Гондурас передал дипломатическое признание Пекину. Только 13 стран сейчас имеют официальные отношения с Тайванем.

Китай заявляет, что он и Тайвань принадлежат «одному Китаю» и что остров как провинция Китая не имеет права ни на какие межгосударственные отношения. Тайвань решительно выступает против этой точки зрения.

(Репортаж Бернхарда Орра и Фабиана Хамахера) Дополнительный репортаж Йимо Ли из Тайбэя и Дэвида Бранстрома из Вашингтона. Автор Бен Бланшар. Монтаж Химани Саркар и Майкл Берри

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