Президент Токаев выступает на саммите ОДКБ в Ереване, призывая к мирным переговорам между Россией и Украиной

АСТАНА. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией во время выступления на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности 23 ноября в Ереване, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев подчеркнул, что пришло время «совместного коллективного поиска формулы мира».

Любая война заканчивается мирными переговорами. Нужно использовать любую возможность, чтобы добиться хотя бы перемирия. Раунд переговоров в Стамбуле дал надежду на это. Однако соглашение было сорвано по разным причинам. Об этом Токаев заявил на совещании, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садир Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Засс.

Токаев также предупредил о необходимости направить усилия на поддержку Афганистана, выделив это как «один из основополагающих факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ».

Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем в стране. «Мы оказываем гуманитарную помощь Афганистану», — добавил Токаев.

Токаев продолжил свое выступление, сообщив, что встреча проходит «на фоне сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов», подчеркнув нарастание волнений в регионе.

«В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на евразийском пространстве. Поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога в этих условиях жизненно необходимо. Это эффективный и приемлемый выход из сложных кризисов и разногласий», — сказал Токаев.

В условиях этой геополитической неразберихи Казахстан по-прежнему твердо привержен своему стратегическому курсу на укрепление отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества с союзниками и партнерами в регионе.

Он добавил: «Мы настроены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими странами в двустороннем и многостороннем форматах».

На встрече также были подведены итоги председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Беларусь станет следующей страной, которая возглавит организацию.

Наше председательство длилось около 14 месяцев. Этот период совпал с глубокими потрясениями как на глобальном, так и на региональном уровнях. К сожалению, не только снизились конфликтные риски во всем мире и в нашем регионе в частности, но и продолжилась эскалация напряженности с четкими тенденциями к накоплению более важных и сложных проблем, сказал Пашинян.

Говоря о приоритетах Беларуси, Лукашенко назвал внутренними приоритетами повышение сплоченности государств-членов ОДКБ, снижение напряженности и разрешение противоречий между ними для обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ при одновременном усилении роли и значения ОДКБ в системе. Международные отношения как внешние приоритеты.

Лидеры также договорились о назначении опытного казахстанского дипломата Эмангали Тазмагамбитова генеральным секретарем организации с 1 января 2023 года сроком на три года.