Президент Турции заявил союзникам, что не примет вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Около семидесяти человек в крымской столице вопреки официальным предупреждениям почтили память жертв сталинской массовой депортации татарского народа в 1944 году.

Около 70 человек в крымской столице вопреки официальным предупреждениям почтили память жертв сталинской массовой депортации татарского народа в 1944 году.

Они, невзирая на сильный дождь и угрозу возмездия, посетили памятное мероприятие на мемориальной доске возле железнодорожного вокзала в Симферополе, неся флаги и, в некоторых случаях, украинские цвета в виде браслета или значка на лацкане.

Считается, что половина крымских татар, являющихся мусульманами-суннитами, погибли во время их насильственной депортации в отдаленные районы Советского Союза; Их внуки говорят о депортации как о геноциде.

Но последние восемь лет, с тех пор как Россия аннексировала Крым, им не давали увековечить этот ужас.

Харьковская правозащитная группа, которая расследует нарушения по всей Украине, говорит, что в этом году татарские активисты получили предупреждения от российских властей в Крыму о «недопустимости экстремистской деятельности».

Но мероприятие продолжилось, и пожилые люди составили большинство участников.

Один из молодых людей, присутствовавших на встрече, рассказал, что до аннексии Крыма Россией в 2014 году на главной площади Симферополя собралось 50 тысяч человек, чтобы отпраздновать годовщину.

Многие из них вернулись на родину после распада Советского Союза, и татарская община снова расцвела.

CNN не упомянул этого человека из соображений его собственной безопасности.

«В последние годы проведение таких демонстраций было запрещено», — сказал он CNN, и количество участников постепенно уменьшалось.

«Люди ходят небольшими группами в мечети, кладбища и мемориалы», — сказал он.

Но он хотел приехать на мероприятие в Симферополь, «встретиться толпой с нашими флагами, вместе помолиться и почтить память этой трагедии, потому что она трогает душу».

Около 200 татар собрались в Буюк-Онлар (который Советы называли Октябрьским), где под дождем читались молитвы, а дети читали стихи.

Мужчина читает книгу в столице Крыма в память о жертвах сталинской массовой депортации татарского народа в 1944 году.

Юбилей отметило и правительство Украины, которое встретило параллельно с продолжающимся российским вторжением.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «для защиты всех мирных простых граждан и мирных жителей, угнетенных и захваченных оккупантами».

Тамила Ташева, представитель Зеленского в Крыму, заявила: «Мы можем сравнивать только то, что было в 1944 году. Нынешние преступления имеют долгую историю… [the Russians] Создайте условия для того, чтобы мы покинули историческую родину».

Татары, протестующие или продвигающие крымскую идентичность, часто попадают в суд.

По данным правозащитной группы «Крым SOS», около 100 татар являются жертвами политически мотивированного уголовного преследования; Многие из них отбывают длительные тюремные сроки.

Искандар Барыев, видный активист крымскотатарского движения, говорит, что исторические параллели 1944 года с сегодняшним днем ​​безошибочны.

Крымскотатарский народ обвинили в сотрудничестве с нацистами и [Stalin] Он провел спецоперацию, которая привела к депортации крымских татар из Крыма».

«Сейчас под лозунгами денацификации и разоружения оккупанты развернули так называемую спецоперацию, а по сути уничтожение украинского народа».

Барев сказал, что так же, как крымские татары были депортированы, русские также насильственно депортируют сотни тысяч украинцев, в основном в отдаленные регионы России.