Президент УЕФА Александр Чеферин еще раз заявил, что он против чемпионата мира каждые два года, отметив изменения, которые произойдут с женским футболом.

Россиянка сказала, что женский чемпионат мира или Олимпийские игры претерпят изменения, если они состоятся одновременно с мужским чемпионатом мира.

УЕФА и КОНМЕБОЛ — аналог в Южной Америке, а также ряд других руководящих органов — выступили против этих планов. Президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает сделку, поскольку считает, что она принесет 3,3 миллиарда фунтов стерлингов дополнительных доходов.

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На Expo 2020 Dubai Чеферин сказал: «Европа и Южная Америка выступают против (плана), и это единственные два континента, которые выиграли чемпионат мира в истории. Проблема в том, что чемпионат мира должен проводиться каждые четыре года в год. для того, чтобы быть заинтересованным «.

«Во-вторых, если это будет каждые два года, женский футбол будет демонтирован, потому что он будет в том же году, что и женский футбол (чемпионат мира), другие виды спорта, Олимпийские игры — много ошибок.

«Это просто плохая идея, и этого не произойдет, потому что это плохая идея, а не потому, что мы против».

Сеферин продолжил: «Почему Олимпийские игры проводятся каждые четыре года? Потому что это событие, которого нужно ждать, нужно ждать (его) и получать от него удовольствие».

«Это крупнейшее футбольное событие — оно должно проводиться каждые четыре года. Но это предельно ясно — 75% болельщиков во всем мире отвергают« раз в два года чемпионат мира »».

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