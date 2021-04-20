Автор Грэм Данбар, спортивный обозреватель



Монтрё, Швейцария (AFP) – В поисках слабого звена в составе 12 клубов-повстанцев Премьер-лиги, УЕФА во вторник нацелился на владельцев в Англии, подписавших законопроект, угрожающий разрушить традиционную структуру футбола, включая Лигу чемпионов.

Президент УЕФА Александр Чеферин из уважения к футбольным фанатам прямо призвал «владельцев некоторых английских клубов» передумать.

Чеферин обрушился на группу из шести клубов, включая американских миллиардеров, Абу-Даби и российскую олигархию, менее чем через 48 часов после запуска Премьер-лиги в союзе с тремя клубами из Италии и Испании. READ Медведев подтвердил, что за 15 лет сломал кулак «большой четверке».

«Джентльмены, я совершил огромную ошибку», – сказал Чеферин, выступая перед лидерами европейского футбола на ежегодном собрании УЕФА. «Некоторые скажут, что это жадность, другие (скажут) презрение, высокомерие, высокомерие или полное игнорирование футбольной культуры Англии. Это не имеет значения.

«Важно то, что еще есть время, чтобы передумать». «Все делают ошибки», – сказал Чеферин, не уточнив, какие клубы, по его мнению, могут дать опровержение.