Президент украинского клуба призвал исключить Россию из ФИФА

ДОХА (Рейтер) — Президент одного из крупнейших футбольных клубов Украины призвал отозвать членство в РФФ, ФИФА и УЕФА.

Сергей Балкин, генеральный директор донецкого «Шахтера», победителя четырех из пяти последних чемпионатов Украины, заявил агентству Рейтер, что Россию следует исключить из спортивных организаций так же, как Южную Африку эпохи апартеида.

Российские клубы и команды в настоящее время отстранены от участия в международных соревнованиях, но Российская федерация футбола (РФФ) остается полноправным членом ФИФА и УЕФА.

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Совет Международной футбольной ассоциации (ФИФА) проведет свою ежегодную конференцию в Дохе в четверг. Ожидается, что Украинская Федерация не сможет присутствовать на встрече, но РФС, вероятно, будет присутствовать.

«Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство России в их рядах», — сказал Балкин агентству Reuters в текстовом сообщении.

Он добавил: «В 1970-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев и кровопролитную войну, которую они вели на нашей Родине».

«Россияне всегда использовали спорт как пропаганду своей идеологии. Если сегодня эта идеология угрожает мирному сосуществованию, то Россия должна быть полностью изолирована, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого», — заявил представитель «Шахтера».

С момента начала конфликта в Донбассе в 2014 году «Донецк» вынужден был проводить свои домашние матчи во Львове, Харькове и Киеве. Украинская лига в настоящее время приостановлена ​​​​из-за войны.

«Клубу и всем украинцам нужен мир, необходимо остановить эту безумную войну», — сказал Балкин.

«Украинцы борются, и весь мир увидел, что в эти дни мы защищаем не только свою свободу и независимость, но и свободу и ценности демократического мира.

Однако единственный способ победить российскую агрессию — объединить наши усилия, и необходимо ужесточить санкции против России по всем возможным направлениям. Важно ограничить ресурсы и возможности СМИ России, чтобы они чувствовали себя изолированными и отрезанными.

«Что мы можем сделать в области спорта? Изолировать Россию от участия в международных спортивных соревнованиях, и это в значительной степени уже сделано. Но я бы призвал УЕФА и ФИФА сделать шаг вперед», — добавил он. .

ФИФА и УЕФА не сразу ответили на запрос о комментариях.

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(Обложка) Написано Саймоном Эвансом и отредактировано Приетой Саркар.

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