Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российско-австрийской сопрано Анны Нетребко.

Сопрано была одной из 119 попавших под санкции, большинство из которых были звездами российского шоу-бизнеса и кино, а также медийными деятелями. В список также вошли оскароносный кинорежиссер Никита Михалков и поп-певец Дмитрий (Дима) Билан, выступавшие на конкурсе «Евровидение».

Санкции запрещают въезд в страну российской сопрано и замораживают любые активы в Украине.

Нетребко якобы связан с Владимиром Путиным, несмотря на то, что он трижды осуждал войну. ее пост заявление В марте она заявила: «Я категорически осуждаю войну на Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не связана ни с одним лидером России. признаю и сожалею, что мои прошлые действия или слова могли быть неверно истолкованы. Действительно, я встречался с Президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, особенно по случаю получения наград за мое искусство или на церемонии открытия Олимпиады. Кроме этого, я никогда не получал никакой финансовой поддержки от правительства России, и я живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии».

который заявление из-за чего ее называют предатель Впоследствии многие ее концерты в России были отменены. Она не возвращалась в Россию с начала войны. В интервью Zeit Online The Sopranos сказала, что в данный момент она не будет выступать в России, потому что «не думаю, что сейчас подходящее время».