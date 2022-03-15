Президент Украины Зеленский похвалил американского журналиста Брента Рино

Президент Украины Владимир Зеленский оценил его убийство Американский журналист Брент Рино В заявлении его семье в понедельник.

Лидерство новостей: Зеленский, из Лично написано семьей Рено Чтобы выразить свои «искренние соболезнования» в связи с убийством режиссера-документалиста российскими войсками, он описал 50-летнего мужчину как «Талантливый и смелый журналист. »

Что он сказал: «Брент погиб, документируя человеческую трагедию, разрушения и страдания миллионов украинцев», — сказал Зеленский о Рейно, который был из Арканзаса.

Со всем своим мужеством и решимостью он ездил в самые опасные районы боевых действий, чтобы изобразить зло и беспрецедентную жестокость, нанесенную нашему народу государством-агрессором.

Зеленский добавил, что украинцы, «которые борются против российского режима, чтобы защитить свою родину и демократию в мире, скорбят вместе с вами».

Большая картинка: Автомобиль Renault попал под шквальный обстрел на блокпосту под Киевом. АП.

Американского журналиста сопровождал Хуан Арредондо, который также был застрелен, но выжил.

В 2013 году Рино получил премию Альфреда И. Дюпона-Колумбии в области журналистики Колумбийского университета. «Вооружение мексиканских картелей».

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