Президент Украины Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем ООН, лидером Турции

Львов, Украина (AFP) – Президент Турции и глава Организации Объединенных Наций встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в рискованной попытке урегулировать почти шестимесячную войну, обсудить столь необходимый экспорт зерна и решить вопросы безопасности Самая большая страна Европы. Атомная электростанция.

Митинг, который прошел вдали от линии фронта в западноукраинском городе Львов, недалеко от польской границы, стал первым визитом в Украину турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с начала войны и вторым визитом Генерального секретаря ООН. Антонио Гутерриш. .

Эрдоган позиционировал себя как посредник в усилиях по прекращению боевых действий. Хотя Турция является членом НАТО, который поддерживает Украину в войне, ее шаткая экономика зависит от торговли с Россией, и страна пытается придерживаться среднего курса.

На встречах Турция согласилась помочь восстановить инфраструктуру Украины, включая дороги и мосты, а Зеленский попросил Гутерриша добиваться доступа ООН к депортированным в Россию гражданам Украины, сообщается на сайте президента Украины. Зеленский также обратился к ООН за помощью в освобождении захваченных украинских солдат и медиков.

Между тем, по меньшей мере 11 человек погибли и еще 40 получили ранения на поле боя в результате интенсивного ракетного обстрела Россией Харьковской области Украины в среду вечером и в четверг утром, сообщили украинские власти.

Российские военные заявили, что нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове, в результате чего погибло 90 человек. С украинской стороны никаких комментариев не последовало.

На фоне роста международной напряженности Россия разместила военные самолеты с новейшими гиперзвуковыми ракетами в Калининградской области страны, анклаве, окруженном двумя странами НАТО.

В повестку дня трех лидеров входила контролируемая Россией Запорожская атомная электростанция на юге Украины. Москва и Киев обвинили друг друга в бомбардировке комплекса, и боевые действия вызвали опасения ядерной катастрофы.

В своем ночном видеообращении в среду Зеленский повторил свое требование, чтобы российские военные покинули АЭС, подчеркнув, что только «абсолютная прозрачность и контроль над ситуацией» со стороны, среди прочего, Международного агентства по атомной энергии ООН могут гарантировать ядерную безопасность.

Ранее в этом месяце Эрдоган встретился в России с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить бой. В прошлом месяце Турция и Организация Объединенных Наций помогли посредничеству в сделках, которые позволили Украине экспортировать 22 миллиона тонн кукурузы и других зерновых, застрявших в ее черноморских портах после вторжения России 24 февраля. Соглашения также были направлены на устранение барьеров для российского экспорта. Продукты питания и удобрения для мировых рынков.

Война сильно усугубила глобальный продовольственный кризис, поскольку Украина и Россия являются крупными поставщиками зерна. Развивающиеся страны особенно сильно пострадали от нехватки и роста цен, и Организация Объединенных Наций объявила, что многие африканские страны находятся под угрозой голода.

Но даже с этой сделкой экспорт украинского зерна преуспел немногим. Министерство обороны Турции заявило, что с момента заключения сделки из украинских портов было отгружено более 622 000 тонн зерна.

От дискуссий о всеобъемлющем прекращении войны, в результате которой погибли бесчисленные тысячи людей и вынудили более 10 миллионов украинцев покинуть свои дома, не ожидалось, что они принесут что-то существенное.

В марте Турция провела в Стамбуле переговоры между российскими и украинскими переговорщиками, но усилия по прекращению боевых действий не увенчались успехом, и обе стороны обвиняли друг друга.

Эрдоган занялся тонким балансированием, поддерживая хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Турция поставила Украине беспилотники, которые сыграли важную роль в сдерживании наступления России в начале конфликта, но воздержалась от присоединения к западным санкциям против России из-за войны.

Турция сталкивается с серьезным экономическим кризисом, с официальной инфляцией, близкой к 80%, и все больше зависит от России в торговле и туризме. Российский газ покрывает 45% энергетических потребностей Турции, а Российское атомное агентство строит первую в Турции атомную электростанцию.

Синан Ульген из стамбульского аналитического центра EDAM охарактеризовал дипломатическую политику Турции как «проукраинскую, но не антироссийскую».

«Турция считала, что не может позволить себе роскошь полностью изолировать Россию», — сказал Ульген.

___

Сьюзан Фрейзер сообщила из Анкары, Турция. Роберт Бадендык внес свой вклад из Стамбула.

___

Следите за освещением войны AP на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.