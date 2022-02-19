Президент Украины критикует Запад за «умиротворение» путинской агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу выступил с резкой критикой бездействия Запада против российской агрессии, заявив, что Украина последние восемь лет служила «щитом» и что европейская архитектура безопасности полностью провалилась.

почему это имеет значение: Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, за которым внимательно следили, прозвучало всего днем ​​позже. Президент Байден предупредил Что президент России Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и что он планирует атаковать Киев.

Официальные лица США призвали Зеленского не покидать страну, но после своего выступления он сказал, что важно не показывать «панику» и не позволять принимать решения без участия Украины.

«Мы бы не стали просто класть себя в гробы и ждать прибытия российских солдат», — сказал Зеленский в ответах на вопросы после выступления.

а опасная эскалация В пророссийском сепаратистском регионе на востоке Украины это вызвало опасения, что Кремль придумывает предлог для вторжения в ближайшие дни.

Большая картинка: Зеленский начал свое выступление с воспоминания адрес Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году, где российский президент раскритиковал глобальный порядок, возглавляемый США, и расширение НАТО на восток как «чрезвычайно опасные».

Год спустя Путин вторгся в Грузию, используя многие из тех тактик, которые, по словам официальных лиц США, он применяет сейчас.

Затем, в 2014 году, Путин аннексировал Крым и спровоцировал пророссийское повстанческое движение на востоке Украины, которое продолжается и по сей день.

что они говорят: «Как мы оказались в самом большом кризисе безопасности со времен окончания холодной войны? Для меня, как главы страны, потерявшей часть своей территории, тысячи людей, страны, окруженной 150 000 солдат на наших границах, этот ответ очевиден».

Он продолжил: «Это почти разрушило архитектуру безопасности в Европе и за ее пределами. Сейчас слишком поздно говорить о том, чтобы исправить это. Настало время для нового».

«15 лет назад именно Российская Федерация выступила здесь с заявлением, бросив вызов глобальной системе безопасности. Как отреагировал мир? Умиротворение».

Зеленский пошел критиковать НАТО Заявив, что проводит политику «открытых дверей», отказываясь впустить Украину, она призвала альянс указать сроки возможного членства своей страны.

«Будьте честны, — сказал Зеленский. — Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы. А не годы и годы закрытых вопросов». Он добавил, что Украина не будет «буферной зоной» между Россией и Западом.

Зеленский также раскритиковал Запад за заявление о том, что Путин принял решение о вторжении, но не вводил санкции, пока не началась атака: «Чего вы ждете? Нам не нужны санкции после того, как произойдет бомбежка, после того, как у нас нет ни границ, ни делает экономика, так зачем они нам тогда нужны?»

Нижняя линия: — сказал Зеленский перед бурными аплодисментами.