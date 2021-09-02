Президент Украины наконец-то посетил Овальный кабинет

Амер Мадани, Линн Берри и Эрик Такер | Агентство новостей

ВАШИНГТОН – Президент Джо Байден использовал свою первую встречу с иностранным лидером после окончания войны в Афганистане, чтобы послать в среду сообщение о том, что Соединенные Штаты – свободные от бремени своей «вечной войны» – полны решимости стать более надежным союзником его друзья, в данном случае Украина.

Байден принимал президента Украины Владимира Зеленского на долгожданной встрече в Овальном кабинете и пытался заверить его в том, что его администрация по-прежнему поддерживает эту восточноевропейскую страну.

Байден не упомянул Афганистан в своих кратких выступлениях с Зеленским перед камерами.

Но он подчеркнул свои опасения по поводу российской агрессии в регионе. Приводя доводы в пользу прекращения войны в Афганистане, Байден неоднократно заявлял, что прекращение войны позволит Соединенным Штатам больше сосредоточиться на борьбе с злонамеренными действиями противников России и Китая.

«Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии и евроатлантических устремлений Украины», – сказал Байден.

Украинский лидер, который оказался втянутым в первый процесс импичмента Дональда Трампа, прибыл в Белый дом, надеясь, что Байден увеличит военную помощь и поддержит стремление его страны вступить в НАТО.

Встреча была отложена на два дня, пока Байден и его команда национальной безопасности были заняты выводом американских войск из Афганистана. Вывод войск, завершившийся в понедельник, оставил после себя многих афганцев, которые работали с американцами и их союзниками и теперь опасаются правления талибов. Это привело к критике, что Соединенные Штаты были менее чем надежным международным партнером, чему Байден стремился противопоставить.

Оптика момента не осталась незамеченной украинским президентом, который стремится укрепить отношения своей страны с Соединенными Штатами.

«В трудное время для мира и США … вы все еще находите время для нас, и мы очень благодарны за это», – сказал Зеленский.

Перед сидячей забастовкой администрация Байдена заявила, что выделит Украине до 60 миллионов долларов новой военной помощи. В уведомлении Конгрессу администрация заявила, что пакет помощи Украине был необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границ», а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

Зеленский поблагодарил Байдена за помощь.

«Война в Донбассе идет восьмой год, и мы потеряли 15 000 человек», – сказал Зеленский, имея в виду конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном промышленном центре Украины.

В частных беседах Зеленский и Байден обсудили решение Вашингтона не блокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», по которому российский природный газ будет транспортироваться напрямую в Германию в обход Украины. Украина и Польша решительно выступают против трубопровода, а также республиканцы и демократы в Конгрессе, а Зеленский называет его мощным геополитическим оружием для России.

Белый дом также объявил, что Украина согласилась присоединиться к защищенной линии связи через Национальный центр снижения ядерной опасности, который служит для снижения риска вооруженного конфликта. У центра 50 международных партнеров.

Зеленский, новый телевизионный актер в мире политики, вступил в должность в мае 2019 года, стремясь укрепить отношения своей страны с США. Вместо этого он почти сразу оказался под давлением посланников Трампа, а вскоре и самого Трампа, который в телефонном разговоре, который привел к его первому импичменту, попросил Зеленского «сделать нам одолжение».

В этом теперь известном звонке в июле 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать дела Байдена и его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской энергетической компании.

Впоследствии посланник Трампа в Европейском союзе Гордон Сондленд сказал следователям по импичменту, что Трамп и его адвокат Руди Джулиани явно искали «торговлю», при которой посещение Овального кабинета будет зависеть от объявления Зеленским о политически заряженном расследовании, которое хочет Трамп. .

Сондленд спросил: “Был ли компромисс?” «Что касается звонка в Белый дом и встречи в Белом доме, ответ – да».

Помимо желанного приглашения в Белый дом, Сондленд также сказал, что, как он понимает, Трамп удержит почти 400 миллионов долларов в виде военной помощи, пока Украина не объявит о расследовании.

Утверждения о том, что Трамп отказался от военной помощи, одобренной Конгрессом, когда он искал помощи Украины в своей кампании по переизбранию, легли в основу его первого дела об импичменте. Сенат оправдал Трампа. Встречи в Овальном кабинете с Зеленским так и не произошло.

С Байденом у Зеленского теперь есть президент с долгой историей участия в Украине, человек, который подтвердил ее решимость вырваться из России, укрепить ее молодую демократию и больше приветствовать его в западном клубе.

В качестве вице-президента Байден был ключевой фигурой администрации Обамы по Украине и призвал к более жестким действиям против коррупции. Однажды он похвастался своим успехом в том, чтобы добиться от Украины увольнения генерального прокурора, который заблокировал некоторые расследования коррупции. Позже Трамп исказил это, ошибочно настаивая на том, что Байден сделал это, чтобы защитить своего сына и энергетическую компанию, которую он входил в совет директоров.

Зеленский – последний украинский президент, который пообещал бороться с системной коррупцией, а затем дать отпор после прихода к власти. Представители администрации Байдена хотели получить заверения в том, что Зеленский по-прежнему привержен проведению различных реформ.

С этой целью в совместном заявлении, опубликованном после встречи в среду, подчеркивается, что Украине необходимо быстро перейти к выбору нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять закон, закрепляющий полномочия главы Национального антикоррупционного бюро страны и процесс выбор преемника этому агентству.

Зеленский ожидал от Вашингтона большей экономической и военной помощи. Он сказал, что хотел бы получить четкое заявление от Байдена о том, поддерживает ли он возможное членство Украины в НАТО. Члены НАТО обеспокоены конфликтом между Украиной и Россией.

Пакет безопасности на 60 миллионов долларов будет включать в себя больше противотанковых ракет Javelin, которые Киев считает необходимыми для защиты от поддерживаемых Россией сепаратистов, которые вторглись через восточную Украину. В целом в этом году Соединенные Штаты выделили более 400 миллионов долларов на военную помощь.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не сказала в среду, поддержит ли Байден стремление Украины к вступлению в НАТО. Отметив, что это решение не могли принять Соединенные Штаты в одиночку, она сказала, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия Украины по реформированию ее оборонного сектора и предпринимать другие необходимые шаги, чтобы направить ее на путь членства в НАТО.

«Северный поток-2», трубопровод, строящийся по дну Балтийского моря, является наиболее серьезной проблемой напряженности в отношениях. Позволив России обойти Украину, она потенциально лишит Украину миллиардов долларов транзитных сборов, которые она теперь получает за прокачку российского газа в Европу.

Хотя Соединенные Штаты также выступают против нового трубопровода, опасаясь, что это даст России слишком большую власть над европейскими энергопоставками, Байден в июле согласился не наказывать немецкую компанию, контролирующую этот проект.

В совместном заявлении говорится, что Соединенные Штаты будут работать над обеспечением поставок газа на Украину. Обе страны также договорились улучшить корпоративное управление в государственных энергетических компаниях Украины и привлечь иностранные инвестиции, необходимые для того, чтобы Украина стала энергетической независимой.

Авторы Associated Press Джош Бок в Вашингтоне и Владимир Исачников в Москве подготовили репортажи.