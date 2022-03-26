Президент Украины неожиданно появился на форуме в Дохе

Доха, Катар (AFP) – В субботу президент Украины неожиданно появился в видеоролике на катарском форуме в Дохе, призвав богатую энергоресурсами страну и другие страны увеличить производство, чтобы компенсировать потерю поставок энергоносителей из России.

Владимир Зеленский призвал ООН и мировые державы помочь ему, как он это сделал в ряде других речей, которые он произнес по всему миру с начала войны 24 февраля. Он сравнил разрушение Россией порта Мариуполь с разрушением Сирией и Россией города Алеппо в сирийской войне.

«Они уничтожают наши порты», — сказал Зеленский. «Отсутствие экспорта из Украины нанесет удар по странам всего мира».

Потеря украинской пшеницы встревожила страны Ближнего Востока, такие как Египет, которые зависят от этого экспорта. .

Зеленский призвал страны увеличить экспорт энергоносителей, что особенно важно, поскольку Катар является мировым лидером по экспорту природного газа. Западные санкции привели к сокращению российского экспорта, имеющего решающее значение для европейских стран.

Также присутствовал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, главный дипломат крупнейшего в мире экспортера нефти. Саудовская Аравия до сих пор заявляла, что будет придерживаться графика добычи ОПЕК+, который организация заключила с Россией и другими производителями. Королевство также заявило, что не будет нести ответственности за повышение цен, поскольку оно имеет дело с нападениями повстанцев-хуситов в Йемене на фоне многолетней войны в беднейшей стране арабского мира. .

Зеленский раскритиковал Россию за то, что он назвал угрозой миру своим ядерным оружием, что повышает вероятность применения тактического ядерного оружия на поле боя.

«Россия намеренно хвастается тем, что может уничтожить ядерным оружием не только конкретную страну, но и всю планету», — сказал Зеленский.

Он также указал, что мусульманам в Украине придется воевать во время предстоящего священного месяца Рамадан.

«Мы должны сделать так, чтобы нищета народа Украины не омрачила священный месяц Рамадан», — сказал он.

Тем временем правящий эмир Катара раскритиковал Израиль за его обращение с палестинцами за последние 70 лет, призвав мир выступить против усиления глобального милитаризма, который достиг апогея в продолжающейся войне России с Украиной.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани стремился провести черту между антисемитизмом и способностью критиковать Израиль за оккупацию земель, на которые палестинцы надеются для своего государства. Заявления шейха Тамима прозвучали в тот момент, когда Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты в 2020 году установили дипломатические отношения с Израилем. .

В начале форума шейх Тамим сказал: «Здесь отмечается, что обвинение в антисемитизме теперь неправильно используется в отношении всех, кто критикует политику Израиля, и это влияет на борьбу с расизмом и фактическим антисемитизмом».

Он добавил: «Подчеркивая солидарность, в этом контексте я хотел бы напомнить миллионам палестинцев, которые более семи десятилетий страдают от израильской оккупации и международного пренебрежения». «Точно так же есть много других людей, таких как сирийский народ и афганский народ, которым международное сообщество не помогло».

МИД Израиля не сразу ответил на запрос о комментариях. Была суббота, еврейский выходной день, когда правительственные учреждения были закрыты.

Однако Израиль и Катар обсудили снижение напряженности в контролируемом ХАМАС секторе Газа. Катар, который поддерживает исламистские группировки по всему региону, вмешался, чтобы предоставить гуманитарную помощь, в том числе мешки с деньгами. Отправлено в Газу с разрешения Израиля.

Поддержка Катаром исламистов привела к тому, что он стал объектом многолетнего бойкота со стороны четырех арабских стран — Бахрейна, Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов — во время правления президента Дональда Трампа. Этот бойкот закончился до того, как президент Джо Байден вступил в должность в 2021 году. .

Сенатор США Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, приветствовала мероприятие, в ходе которого высокопоставленные дипломаты из Саудовской Аравии и Катара поднялись на трибуну, как знак того, что «эмбарго снято».

Но он сослался на то, что он назвал нежеланием Саудовской Аравии и Эмиратов осудить Россию за ее войну с Украиной. Он надеялся, что русский народ восстанет против Владимира Путина и что произойдет «смена режима», потому что «их будущее очень мертво» при том, как обстоят дела сейчас.

«То, что вы видели по телевизору, как и все мы, — это военные преступления в промышленных масштабах, — сказал Грэм. «Вопрос для всего мира: можно ли это простить? Можем ли мы быть тем миром, которым хотим быть, и позволить Путину избежать наказания за это? Мой ответ — нет».

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В этом отчете участвовал корреспондент Associated Press Джон Гэмбрилл из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.

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