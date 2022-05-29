Президент Украины посещает передовые силы в Харькове, поскольку на востоке Украины бушуют бои

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Харькове.

Бои за Северодонецк, восток Украины непрерывный.

Несколько взрывов прозвучало в украинском городе Харькове в воскресенье, через несколько часов после визита президента Владимира Зеленского, который совершал свою первую поездку за пределы Киевской столицы после российского вторжения в страну 24 февраля, сообщил журналист Reuters.

Был замечен большой столб темного дыма, поднимающийся к северо-востоку от центра города. Харьков в последние дни после нескольких недель относительного затишья подвергся российской бомбардировке.

Губернатор области Олег Синихопов сообщил президенту, что российские силы по-прежнему владеют около 30 процентов территории Харьковской области, а украинские силы отбили еще 5 процентов. Зеленский также встретился с украинскими военными, дислоцированными в Харькове.

«Я испытываю безграничную гордость за наших защитников. Каждый день они рискуют жизнью, борясь за свободу Украины», — написал Зеленский в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила в воскресенье, что российские бомбардировки вызвали пожары в окрестностях Харькова, второго по величине города страны. Россия продолжила бомбардировки Харькова на северо-востоке после того, как несколько недель назад украинские боевики вытеснили ее силы с позиций вблизи города.

Зеленский (в центре) гуляет с местными чиновниками в Харькове в воскресенье. В сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram он сказал, что испытывает «безграничную гордость» за защитников Украины. Каждый день, рискуя жизнью, борясь за свободу Украины. (Пресс-служба Президента Украины/Ассошиэйтед Пресс)

Ближний бой на востоке Украины

Российские и украинские силы вступили в рукопашный бой в городе на востоке Украины в воскресенье, когда московские солдаты при поддержке интенсивных бомбардировок пытались закрепиться в регионе, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев.

Украинские региональные власти сообщили, что российские войска «штурмовали» Северодонецк после неудачной попытки окружить город. Мэр сказал, что в результате боевых действий отключилось электричество и сотовые телефоны, а центр гуманитарной помощи не мог функционировать из-за опасности.

Северодонецк, производственный центр, стал эпицентром стремления России завоевать промышленный регион Донбасс Украины.

Россия также активизировала свои усилия по захвату соседнего Лищанска, при этом украинские официальные лица сообщают о продолжающихся бомбардировках.

Эти два города с довоенным населением около 200 000 человек были последними крупными территориями Луганской области, контролируемыми Украиной, которые вместе с соседним Донецком составляют Донбасс. Россия сосредоточена на захвате тех частей обеих стран, которые еще не контролируются промосковскими сепаратистами.

В последние дни российские силы не добились особого прогресса, поскольку в результате бомбардировок украинские позиции были вырваны с корнем, а мирные жители оказались в ловушке в подвалах или отчаянно пытались безопасно выбраться. Атаки с целью уничтожения военных объектов по всей стране также привели к жертвам в гражданских районах.

Зеленский: Ситуация на Востоке «невероятно сложная»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в субботу вечером охарактеризовал ситуацию на востоке как «чрезвычайно сложную» и «неописуемо тяжелую». «Российская армия пытается выжать хоть какие-то результаты», сосредоточив свои атаки именно там, сказал он.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в субботу на автовокзале города произошла драка. Стрюк сказал, что гуманитарный центр не мог работать из-за опасности, а мобильная связь и электричество были отключены. Он сказал, что жители рискуют попасть под бомбежку, чтобы получить воду из шести колодцев.

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По словам Стрюка, некоторые маршруты снабжения работали, и эвакуация раненых все еще возможна. По его оценкам, 1500 мирных жителей города, в котором до войны проживало около 100 000 человек, погибли в результате боевых действий, а также от нехватки лекарств и необратимых болезней.

Губернатор области Сергей Гайдай заявил, что русские отступили «с потерями» в районе села Бобров, примерно в 20 км к юго-востоку от Северодонецка, но наносили авиаудары по соседнему селу на стратегической реке Северский Донецк.

Хайди написала в Telegram, не вдаваясь в подробности: «Ситуация в Лысеханске опасная из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, есть убитые и раненые».

Он добавил, что в субботу в результате попадания российского снаряда в высотный жилой дом погиб мирный житель и четверо получили ранения. Он указал, что поврежден местный кинотеатр и еще 22 жилых дома.

Украинские военные заявили в воскресенье утром, что российские силы пытаются укрепить свои позиции вокруг Лимана, небольшого города, который служит крупным железнодорожным узлом в Донецкой области.

«Противник усиливает свои подразделения», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Он пытается закрепиться в этом районе».

В субботу Москва заявила, что захватила Лиман, но киевские власти этого не признали.

Украинские военные заявили, что вокруг Донецка, столицы области, идут ожесточенные бои.