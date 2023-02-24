Президент Украины появился в песне Брэда Пейсли «Same Here».

По случаю года, когда Россия начала войну с Украиной, кантри-певец Брэд Пейсли запустил «То же самое,» В новую песню вошла аудиозапись его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В первую годовщину вторжения мне напомнили, что мы все похожи», — написал в четверг 50-летний Пейсли. Инстаграм. «Это первая песня из моего нового проекта. Это «Same Here». Демо. Владимир Зеленский».

Первая песня Пейсли с 2021 года — это баллада для акустической гитары, в которой упоминаются универсальные темы, включая пробки, «клише левого побережья» и пабы, «где вы покупаете другое пиво и решаете все мировые проблемы». Но в нем также есть клип, посвященный украинскому комику, ставшему лидером, и бедственному положению его народа.

«У меня есть друг за океаном / Кажется, что он за миллион миль / Он говорит, что наши миры такие разные / Да, это правда, но я должен сказать / У него есть своя футбольная команда, которая каждый год тебя подводит / Жена, которую он любит и мечтает о своей стране, такой дорогой / Он молится о мире и свободе / Здесь то же самое», — поет Пейсли.

Трехкратный обладатель «Грэмми» завершает песню закадровым голосом из видеозвонка, который он сделал с Зеленским, спрашивая его, как сказать «здесь то же самое» на украинском языке, который тесно связан с русским: это «те ж саме» (те ж саме). )», — отвечает политик-путешественник.

«В нашей жизни мы говорим на разных языках», — сказал Зеленский по телефону. «Но я думаю, что мы ценим [the] То же самое: дети, свобода, наш флаг, наши солдаты, наш народ.

«В таких значениях между нашими странами нет дистанции», — добавляет он.

Пейсли сказал Агентство новостей Он считает, что Зеленский «понимает, что искусство — это способ достучаться до большинства людей, особенно до сердца». Как один из известных послов Украины Краудфандинговые усилия United24Солист «Whiskey Lullaby» и «She’s Everything» планирует пожертвовать свои доходы от песни на строительство жилья для бездомных украинцев.

Пейсли написал «Same Here» с Ли Томасом Миллером (который также стал соавтором его песен «The World» и «Perfect Storm») и Доусом Тейлором Голдсмитом. Песня войдет в грядущий альбом Пейсли «Son of the Mountains», о котором он сказал Отдельное видео Последний год «тихо работает». Он добавил, что альбом написан с точки зрения «ребенка из Западной Вирджинии, смотрящего на мир сегодня».

Кантри-звезда также объявила на этой неделе, что после 20 лет работы в Sony Music’s Arista Nashville, он присоединился Отпечаток EMI Records Нэшвилла Universal Music Group Nashville. Son of the Mountains станет его первым альбомом на новом лейбле и ожидается в этом году.