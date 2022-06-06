Президент Украины приближается к передовым войскам, пока Россия отбрасывает их

Зеленский едет у линии фронта под Северодонецком

Путин предостерег США от поставок Украине ракет большой дальности

Ситуация ухудшается для украинских сил в Северодонецке

Киев (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил два города, расположенных очень близко к одному из наиболее активных фронтов между силами его страны и российскими войсками, где региональный чиновник заявил, что ситуация на украинской стороне ухудшилась.

Украинские силы немного пошатнулись после того, как им удалось отвоевать половину Северодонецка, основного поля боевых действий на востоке, где Россия сосредоточила свои силы, заявил национальному телевидению Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, где расположен город.

Гайдай не стал уточнять, но сказал, что украинские силы по-прежнему удерживают свои позиции в промзоне города.

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«Самые ожесточенные бои идут в Северодонецке. Сейчас идут стремительные бои», — сказал он.

Зеленский сказал, что он ездил в Лисичанск, к югу от Северодонецка, и в «Солидар» — его редкие выезды за пределы Киева с начала российского вторжения 24 февраля и, возможно, самые близкие к линии фронта. Читать далее

В своей фирменной рубашке цвета хаки Зеленский сказал украинским силам в видео, опубликованном в воскресенье вечером: «Вы все заслуживаете победы — это самое главное. Но не любой ценой». Читать далее

Лисичанск и Северодонецк расположены в Луганской области, а Соледар — в Донецкой области. Вместе они составляют Донбасс, промышленный центр Украины, который, по словам России, должен «освободить».

Москва сосредоточила большую часть своей огневой мощи на Донбассе после того, как Украина отбросила свои силы от Киева и Харькова, второго по величине города Украины.

Военный штаб Украины заявил в понедельник, что российские войска укрепляют свои позиции в Харьковской области и «ведут интенсивный артиллерийский и минометный обстрел наших позиций», чтобы удержать оккупированные территории.

В нем говорится, что Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру в нескольких городах региона, а региональная администрация заявила, что в результате бомбардировки трое мирных жителей были убиты и 10 ранены.

Не сразу удалось проверить число погибших. Москва отрицает нападение на мирных жителей.

Киев удар

В воскресенье Россия впервые более чем за месяц обстреляла Киев ракетами, при этом один человек, как сообщается, был доставлен в больницу. Темный дым можно было увидеть за много миль после атаки на два отдаленных района.

Украина заявила, что в результате рейда пострадал ремонт вагонов, а Москва заявила, что уничтожила танки, отправленные на Украину странами Восточной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает место для украинских военнослужащих, пока продолжается наступление России на Украину, в Соледаре, Донецкая область, Украина, 5 июня 2022 года. Пресс-служба Президента Украины / Сообщение через Reuters Читать далее

Александр Камышин, глава железных дорог Украины, подтвердил, что четыре ракеты попали в железнодорожный ремонтный комплекс «Дарница» на востоке Киева, но сказал, что военной техники на этом месте нет.

Забастовка стала напоминанием о войне в Киеве, поскольку нормальная жизнь в значительной степени вернулась после того, как в марте российские войска были изгнаны из его пригородов.

«Ракетные удары по Киеву преследуют только одну цель — убить как можно больше людей», — написал в Twitter советник президента Украины Михайло Подолак.

Украина заявила, что Россия провела налет на Киев, используя ракеты большой дальности, выпущенные с тяжелых бомбардировщиков в сторону Каспийского моря.

Россия заявляет, что удары являются частью кампании по подрыву военной инфраструктуры Украины и блокированию поставок западного оружия. Президент России Владимир Путин в воскресенье предупредил США, что Россия нанесет удар по новым целям, если Запад предоставит Украине ракеты большой дальности для использования в высокоточных мобильных ракетных комплексах. Читать далее

В понедельник Великобритания заявила, что поставит Украине ракетные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии 80 км, что было согласовано с Соединенными Штатами в ответ на российское вторжение. Читать далее

«Держись в СЕВЕРОДОНЕЦКЕ»

Министерство обороны Великобритании сообщило в понедельник, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои и что российские войска продвигаются в сторону Словинска, расположенного примерно в 85 км к западу. Читать далее

Обе стороны заявляют, что нанесли Северодонецку большие потери.

В понедельник Гидаи сообщил, что российские силы обстреляли пекарню и несколько административных и жилых зданий в Лысечанске, добавив, что один мирный житель был ранен.

Гидаи сообщил, что в воскресенье возобновилась эвакуация из подконтрольной Украине части Луганской области, и 98 человек бежали.

Губернатор Курской области на западе России Роман Старовит заявил, что в понедельник утром украинская сторона обстреляла приграничный поселок Теуткино, в результате чего пострадали мост и некоторые предприятия. Немедленных сообщений о травмах не поступало.

Украинские военные сообщили, что в воскресенье их силы отразили семь атак в Донецкой и Луганской областях, уничтожив четыре танка и сбив боевой вертолет.

Не сразу удалось проверить отчеты с поля боя.

Официальный российский журналист заявил в воскресенье, что российский генерал-майор Роман Кутузов был убит на востоке Украины, что дополнило серию серьезных военных потерь, понесенных Москвой. Читать далее

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(Отчетность Натальи Зенец, Павла Политюка, Лидии Келли и Рональда Попески; сценарий Химани Саркар и Филиппы Флетчер; редактирование Майкла Перри и Ангуса МакСвана.

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