Загреб, Хорватия — Президент члена НАТО Хорватия в понедельник раскритиковала предложение Запада Украина В кампании против вторжения российских войск, вооруженных тяжелыми танками и другим оружием, говорится, что эти поставки оружия продлят войну.

Зоран Миланович сказал репортерам в хорватской столице, что было «сумасшествием» полагать, что Россия может потерпеть поражение в войне с применением обычных вооружений.

«Я против отправки туда любого летального оружия», — сказал Миланович. «Это продлевает войну».

«Какова цель? Распад России, смена режима? Поговаривают и о расчленении России. Это безумие», — добавил он.

Миланович выиграл президентские выборы Выборы Будучи леволиберальным кандидатом в Хорватии в 2019 году, член ЕС и НАТО является полной противоположностью консервативному правительству, находящемуся у власти в стране. Но позже он обратился к популистскому национализму и критиковал политику Запада в отношении России и Балкан.

Миланович заработал репутацию пророссийского человека, который он неоднократно отрицал. Однако в последние месяцы он открыто выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также против подготовки украинских войск в рамках помощи ЕС в Хорватии.

После нескольких месяцев колебаний США заявили, что направят в Украину 31 из своих 70-тонных боевых танков Abrams, а Германия объявила, что направит 14 танков Leopard 2 и позволит другим странам сделать то же самое.

Миланович сказал: «С 2014 по 2022 год мы наблюдаем, как кто-то провоцирует Россию с намерением начать эту войну».

«Какова цель этой войны? Война против ядерных сил, участвующих в войне другой страны? Есть ли штатный способ победить такую ​​страну? – спросил Миланович в понедельник. «Кто платит цену? Европа. Америка платит меньше всех», — сказал он.

«Прошел год, и сейчас мы говорим о танках», — сказал Миланович. «Ни один американский танк через год не пойдет на Украину. Туда будут отправлять только немецкие танки».

Хотя президентство в Хорватии носит в основном церемониальный характер, Миланович формально является главнокомандующим вооруженными силами. Его недавние антизападные выпады смутили и разозлили правительство Украины, которое полностью поддержало Украину в ее борьбе против российской агрессии.

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