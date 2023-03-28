Президент Черногории: Халатность Евросоюза дала России трибуну

ПОДГОРИЦА, Черногория (AP) — прозападный президент Черногории раскритиковал Европейский союз за то, что он якобы позволил России расширить свое влияние на западных Балканах. заявив во вторник, что нестабильный регион стал «платформой» для антиевропейской политики из-за «халатности» блока.

Президент Мило Джуканович дал интервью Associated Press, готовясь к воскресным выборам. С политическим новичком, пользующимся поддержкой правительства Черногории, в которое входят партии, стремящиеся к более тесным отношениям с Сербией и Россией. .

«Россия просто вошла в открытую зону, оставленную ЕС», — сказал Джуканович о позиции ЕС по Балканам. Евросоюз в последние десять лет не знал, что делать с Западными Балканами, а Россия знала. Она развила свою сеть на Балканах».

Джуканович, который с 2018 года занимал в основном церемониальный пост президента Черногории, набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в стране, состоявшихся 19 марта. У него хорошие шансы на победу, поскольку он пользуется поддержкой других кандидатов и политических партий.

Поскольку досрочные парламентские выборы должны состояться 11 июня, голосование в эти выходные является важным индикатором будущего курса Черногории, небольшого государства-члена НАТО с населением 620 000 человек. Политический тупик остановил путь Евросоюза в стране Это вызвало опасения нестабильности, поскольку война бушует в Украине.

Джуканович сказал AP, что президентские выборы представляют собой выбор между его проевропейской политикой и «жестоким популизмом» нынешнего коалиционного правительства, которое официально поддерживает интеграцию в ЕС, но в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.

Социал-демократическая партия Джукановича более или менее беспрепятственно управляет страной в течение трех десятилетий. Президент заявил, что правящая коалиция, пришедшая к власти после парламентских выборов 2020 года, разорила Черногорию экономически и финансово.

«За последние два с половиной года мы стали свидетелями серьезных промахов со стороны Черногории», — сказал Джуканович.

Коалиционное правительство пообещало, что Черногория останется на пути к Европейскому Союзу. Соперник президента Милатович также выразил поддержку продолжению своей страны членства в ЕС, но Джуканович сказал, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.

Милатович занимал пост министра экономики с декабря 2020 года по апрель 2022 года.

«Г-н Милатович — человек, который до сих пор является частью парламентского большинства, победившего на выборах (2020 г.), и он несет прямую ответственность за такие (плохие) результаты», — сказал Джуканович.

Аналитики говорят, что 36-летний Милатович, получивший западное образование, в воскресенье рассматривается как лидер против 61-летнего Джукановича, который сменил Черногорию на посту премьер-министра Сербии в 2006 году и бросил вызов России в 2017 году, чтобы добиться членства в НАТО. Милатович, политический новичок, провел кампанию как новое лицо для избирателей, уставших от авторитетных политиков.

После начала войны на Украине и переориентации ЕС на Балканы у Черногории появилась историческая возможность ускорить реформы, необходимые для вступления в ЕС. Но нынешняя правящая коалиция не сделала этого и вместо этого перешла к налаживанию отношений с Сербской православной церковью в Черногории. заявил действующий президент.

«Мы (Черногория) пришли от видения европейских чиновников как положительного примера, как примера страны, которая успешно продвигает европейские ценности на Балканах, к образу раковой раны на Западных Балканах и возможности .. .. затягивание переговоров с Черногорией», — сказал Джуканович.

«Означает ли победа моего соперника продолжение этого пути?» — сказал Джуканович. «Я чаще говорю «да», чем «нет».

Еще до того, как он стал президентом, правительство Джукановича заявило в 2016 году, что оно предотвратило спланированный Россией переворот, направленный на то, чтобы сорвать заявку Черногории на вступление в НАТО и установить правительство, которое вместо этого повернется к Сербии и России.

Джуканович, который впервые пришел к власти в возрасте 29 лет, сказал, что правительствам, которыми он руководил, удалось добиться независимости мирным путем, не вмешиваться в балканские конфликты и поддерживать стабильность. Он сказал, что коррупция, которая во время его руководства Черногорией считалась серьезной проблемой, присутствует во всех странах мира.

«Я полностью сосредоточен на победе, я верю в эту победу. Я не думаю о поражении на выборах, — сказал Джуканович. — Я верю, что выиграю выборы, и думаю, что это будет хорошо для европейского будущее Черногории».

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Йована Гек из Белграда, Сербия, внесла свой вклад в этот отчет.