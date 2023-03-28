ПОДГОРИЦА, Черногория (AP) — прозападный президент Черногории раскритиковал Европейский союз за то, что он якобы позволил России расширить свое влияние на западных Балканах.заявив во вторник, что нестабильный регион стал «платформой» для антиевропейской политики из-за «халатности» блока.
Президент Мило Джуканович дал интервью Associated Press, готовясь к воскресным выборам. С политическим новичком, пользующимся поддержкой правительства Черногории, в которое входят партии, стремящиеся к более тесным отношениям с Сербией и Россией..
«Россия просто вошла в открытую зону, оставленную ЕС», — сказал Джуканович о позиции ЕС по Балканам. Евросоюз в последние десять лет не знал, что делать с Западными Балканами, а Россия знала. Она развила свою сеть на Балканах».
Джуканович, который с 2018 года занимал в основном церемониальный пост президента Черногории, набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в стране, состоявшихся 19 марта. У него хорошие шансы на победу, поскольку он пользуется поддержкой других кандидатов и политических партий.
Поскольку досрочные парламентские выборы должны состояться 11 июня, голосование в эти выходные является важным индикатором будущего курса Черногории, небольшого государства-члена НАТО с населением 620 000 человек. Политический тупик остановил путь Евросоюза в стране Это вызвало опасения нестабильности, поскольку война бушует в Украине.
Джуканович сказал AP, что президентские выборы представляют собой выбор между его проевропейской политикой и «жестоким популизмом» нынешнего коалиционного правительства, которое официально поддерживает интеграцию в ЕС, но в котором доминируют партии, выступающие за более тесные связи с Сербией и Россией.
Социал-демократическая партия Джукановича более или менее беспрепятственно управляет страной в течение трех десятилетий. Президент заявил, что правящая коалиция, пришедшая к власти после парламентских выборов 2020 года, разорила Черногорию экономически и финансово.
«За последние два с половиной года мы стали свидетелями серьезных промахов со стороны Черногории», — сказал Джуканович.
Коалиционное правительство пообещало, что Черногория останется на пути к Европейскому Союзу. Соперник президента Милатович также выразил поддержку продолжению своей страны членства в ЕС, но Джуканович сказал, что политика правящего большинства свидетельствует об обратном.
Милатович занимал пост министра экономики с декабря 2020 года по апрель 2022 года.
«Г-н Милатович — человек, который до сих пор является частью парламентского большинства, победившего на выборах (2020 г.), и он несет прямую ответственность за такие (плохие) результаты», — сказал Джуканович.
Аналитики говорят, что 36-летний Милатович, получивший западное образование, в воскресенье рассматривается как лидер против 61-летнего Джукановича, который сменил Черногорию на посту премьер-министра Сербии в 2006 году и бросил вызов России в 2017 году, чтобы добиться членства в НАТО. Милатович, политический новичок, провел кампанию как новое лицо для избирателей, уставших от авторитетных политиков.
После начала войны на Украине и переориентации ЕС на Балканы у Черногории появилась историческая возможность ускорить реформы, необходимые для вступления в ЕС. Но нынешняя правящая коалиция не сделала этого и вместо этого перешла к налаживанию отношений с Сербской православной церковью в Черногории.заявил действующий президент.
«Мы (Черногория) пришли от видения европейских чиновников как положительного примера, как примера страны, которая успешно продвигает европейские ценности на Балканах, к образу раковой раны на Западных Балканах и возможности .. .. затягивание переговоров с Черногорией», — сказал Джуканович.
«Означает ли победа моего соперника продолжение этого пути?» — сказал Джуканович. «Я чаще говорю «да», чем «нет».
Еще до того, как он стал президентом, правительство Джукановича заявило в 2016 году, что оно предотвратило спланированный Россией переворот, направленный на то, чтобы сорвать заявку Черногории на вступление в НАТО и установить правительство, которое вместо этого повернется к Сербии и России.
Джуканович, который впервые пришел к власти в возрасте 29 лет, сказал, что правительствам, которыми он руководил, удалось добиться независимости мирным путем, не вмешиваться в балканские конфликты и поддерживать стабильность. Он сказал, что коррупция, которая во время его руководства Черногорией считалась серьезной проблемой, присутствует во всех странах мира.
«Я полностью сосредоточен на победе, я верю в эту победу. Я не думаю о поражении на выборах, — сказал Джуканович. — Я верю, что выиграю выборы, и думаю, что это будет хорошо для европейского будущее Черногории».
___
Йована Гек из Белграда, Сербия, внесла свой вклад в этот отчет.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».