Президент Чехии в реанимации после разговоров о захватывающих выборах

ответить Его врач, Мирослав Заворал, заявил в воскресенье в кратком заявлении для прессы, что он проходит лечение в Центральном военном госпитале в Праге.

“Причина для [Zeman’s] «Его госпитализация была осложнением болезни, от которой он лечился», – добавил он, добавив, что пока не может говорить о диагнозе.

Видеоклип, сделанный за пределами президентского дворца в Лани, к западу от Праги, показывает, как скорая помощь покидает территорию в сопровождении полиции и лимузинов.

В последние годы 77-летний мужчина борется с множеством проблем со здоровьем. По совету врача он проголосовал на всеобщих выборах в стране в пятницу из резиденции президента, а не из школы в Праге, как планировалось ранее.

Госпитализация президента Земана стала поворотным моментом в отчете нового правительства Чешской Республики. Земан был доставлен в больницу вскоре после разговора с премьер-министром Андреем Бабишем – на следующий день после всеобщих выборов, когда правящая партия Бабиш, ANO, похоже, потеряла контроль над властью, а две оппозиционные коалиции, получившие большинство, заявили, что планируют сформировать следующее правительство вместе. Земан не сказал, когда и кого попросят сформировать следующее правительство. Но ранее он указывал, что спросит лидера крупнейшей отдельной партии, а не какой-либо коалиции. Еще больше усложняет ситуацию то, что правящая партия АНО Бабиша получила большинство мест среди отдельных партий, но не имеет четкого пути к достижению большинства в нижней палате. Волнующий день на избирательных участках По данным Чешского статистического управления, партия АНО Андрея Бабиша потеряла наименьшее количество голосов из-за оппозиционных коалиций, которые пытались его свергнуть. Правоцентристская коалиция Spolo (Вместе) получила наибольшее количество голосов с 27,79% голосов, за ней следует партия Babish ANO с 27,12% и центристская коалиция PirStan с 15,62%. READ Новый день сербского единства вызывает опасения на Балканах «Мы – изменение. Вы – изменение», – заявил в субботу лидер коалиции Споло Питер Фиала. Лидер Berstan Alliance Иван Бартош сказал, что переговоры со Споло «о возможностях формирования нового правительства», скорее всего, начнутся в субботу. «Доминирование Андре Бабиша закончилось, и демократические партии показали, что эпоха анархии, возможно, уже позади», – сказал Бартош. После получения 108 мест в 200-местной Палате представителей в субботу переговоры между двумя коалициями, которые проводили кампанию против Babes с пятью лидерами партий в совместных коалициях, завершились меморандумом о совместной работе над формированием следующего правительства. Формирование нового правительства дистанцировало бы Чешскую Республику от популистских партий в Венгрии и Польше, которые все чаще критиковались за отказ от демократических ценностей Европейского Союза. Судебные выборы состоятся всего через несколько дней после расследования Pandora Papers спорных финансовых операций Бабиса и других мировых лидеров. В сообщении утверждалось, что чешский премьер-министр тайно перевел 22 миллиона долларов через офшорные компании на покупку недвижимости на Французской Ривьере в 2009 году, прежде чем он занялся политикой. В ответ на Twitter Бабиш сказал, что «никогда не делал ничего противозаконного». По данным Bloomberg, бизнесмен с состоянием около 3,4 миллиарда долларов Бабис атаковал элиту с тех пор, как стал премьер-министром в 2017 году, пообещав бороться с уклонением от уплаты налогов. Но его премьерство неоднократно сталкивалось с обвинениями в финансовых нарушениях.

Джон Мастини из CNN сообщает из Праги, как пишет Шена Маккензи в Лондоне. Сара Дин внесла свой вклад в этот отчет.