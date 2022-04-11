Президент Чечни говорит, что Россия захватит Киев и Мариуполь; Нас беспокоит нейтральная позиция Индии в войне; Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО

Русско-украинская война в прямом эфире:

Рамзан Кадыров, могущественный лидер российской республики Чечня, заявил рано утром в понедельник, что российские войска начнут атаку не только на осажденный порт Мариуполь, но и на Киев и другие украинские города. «Будет наступление… не только на Мариуполь, но и на другие места, города и села. Луганск и Донецк — полностью освободим в первую очередь, а затем возьмем под контроль Киев и все остальные города», — сказал Кадыров в видео. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

В воскресенье Белый дом заявил, что президент Джо Байден будет оказывать давление на премьер-министра Индии Нарендру Моди, чтобы тот занял жесткую позицию против вторжения России в Украину. Пресс-секретарь Джен Псаки говорит, что лидеры планируют провести виртуальную встречу в понедельник.

Нейтральная позиция Индии в войне вызвала обеспокоенность в Вашингтоне и получила похвалу от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который похвалил Индию в этом месяце за то, что она оценивает ситуацию в целом, а не просто однобоко.

В воскресенье вечером президент Украины предупредил свой народ, что следующая неделя будет столь же решающей, как и любая другая неделя в войне. «Российские силы перейдут к более крупным операциям на востоке нашего государства», — заявил Владимир Зеленский в своем вечернем выступлении. Он обвинил Россию в попытке уйти от ответственности за военные преступления.